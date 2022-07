Cyklistický šampionát třiadvacítek obkrouží Českou Třebovou

Mladé cyklistické hvězdy míří do České Třebové! V sobotu 16. července bude toto město centrem českého a slovenského šampionátu silničních cyklistů ve věkové kategorii do 23 let.

Ilustrační foto. | Foto: TJ Cykloklub Jevíčko