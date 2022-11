„Jsem šťastný, že jsme splnili první cíl pro tuto sezonu, kterým byl postup ze základní skupiny do další fáze Alpe Adria Cupu. Bohužel musím říci, že jsme oproti ligovému zápasu v Opavě odvedli tak třicetiprocentní výkon,“ poznamenal kouč Dino Repeša. Domácí tým vedl po celý zápas, ve druhém poločase utekl na dvouciferný rozdíl a průběh utkání si hlídal až do konce. „Jedinou lepší pasáž jsme měli asi tři minuty na konci třetí čtvrtiny, kdy jsme soupeři definitivně bodově odskočili, ale jinak náš výkon nebyl dobrý. Mít sedmnáct ztrát míče je číslo, s jakým nemůžeme hrát a být úspěšní, stejně tak spousta chyb v obranné fázi. Faktorem, který se nakonec ukázal v tomto zápase jako rozhodující, byla individuální hráčská kvalita, ta byla na naší straně a díky ní jsme vyhráli," zdůraznil kouč Beksy. „Pro diváka to asi nebyl moc pohledný zápas. Vlastně po celou dobu jsme se se soupeřem tahali, sice jsme vedli, ale dlouho nijak výrazně. Hlavně proto, že v naší hře byla spousta ztrát míče a nedorozumění. V prvním poločase jsme soupeři sami naházeli do rukou mnoho míčů, ve druhém jsme se v tom trochu zlepšili a trefili jsme i nějaké střely, díky tomu jsme závěr kontrolovali," glosoval rozehrávač Tomáš Vyoral.