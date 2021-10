Tuři Svitavy vs. BC Nový Jičín (neděle 17. října, 16:00).

Hosté jinak jasně dominovali, do poločasu dovolili rivalovi jen pětadvacet bodů a jejich jasná převaha nakonec vedla i ke „stovce“. Devět Turů přitom dalo minimálně šest bodů, střelecky kraloval Pavel Slezák. Proti svitavské souhře neměl Zlín co nabídnout, proti hostující dobře pracující obraně se nedokázal prosadit. Pozoruhodné je, že za celých čtyřicet minuty se dohromady házelo pouze deset šestek.

1. liga: Strabag Zlín vs. Svitavy. | Foto: Tuři Svitavy

Čekání na soupeře, který se svitavskými Tury svede na prvoligové palubovce rovnocennou partii, nadále pokračuje. Nebyl to ve čtvrtém kole ani Zlín, který sice vstřelil úvodní koš utkání, ale to bylo z jeho strany téměř všechno.

