Jednotlivec nebo družstvo, kteří získají největší podporu od čtenářů, budou mezi vyhodnocenými na slavnostním galavečeru, který se koná v pondělí 21. ledna v KD Ústí nad Orlicí.

Z vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2017. | Foto: Michal Horák

Stačí maličkost: vyplnit hlasovací kupon, který bude opakovaně vycházet, a doručit jej do redakce do 16. ledna.

Anketa Nejúspěšnější sportovec regionu Ústí nad Orlicí za rok 2018 vstupuje do závěrečné fáze. Odborná komise již vybrala z mnoha předložených návrhů laureáty a všichni vyvolení by se měli objevit na slavnostním vyhlášení, které se koná 21. ledna v Kulturním domě Ústí nad Orlicí.

Ke slovu se ale při vyhodnocení ankety jako tradičně dostáváte i vy, naši čtenáři. Jenom vaše hlasy určí, kdo se stane hvězdou Orlického deníku za rok 2018. Podpořte svoje oblíbené sportovce!

Stačí si vybrat z předloženého seznamu nominovaných, řádně vyplnit hlasovací lístek, který vychází v tištěném Deníku, a nejpozději do 16. ledna jej doručit do redakce Orlického deníku (T.G.M. 96, 562 01 Ústí n. O.).

Ten ze sportovců, který obdrží nejvíce hlasů od čtenářů, si převezme ocenění v průběhu galavečera.

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ

Robert KRUPIČKA

atletika – Jiskra Ústí n. O.: 1. a 2. místo na MS v horském maratonu.

Adéla STRÁNSKÁ

běh – Českotřebovský klub ISCAREX: 2. místo na MS RedBull, ME v běhu do vrchu 16. místo.

Monika SIMONOVÁ

cyklistika – Cyklotrénink F.Trkal: 2. místo na MS amatérů a 2. místo na ME v časovce.

Daniel SUCHÁNEK

kanoistika (sjezd na divoké vodě) – SK kanoistika V. Mýto: MS 3xC2 2. místo.

Jakub Štvrtecký

biatlon – Klub biatlonu Letohrad: 1. místo na MS ve sprintu na kolečkových lyžích, 2. místo ve štafetě.

Markéta MARKOVÁ

požární sport – SDH Dolní Čermná: členka repre družstva, na MS 2. místo.

Jan BÍNA

kuželky – TJ Lokomotiva Česká Třebová: 1. místo na MS juniorů v kombinaci.

JEDNOTLIVCI – DOROST A JUNIOŘI

Lukáš VAŠINA

volejbal – TJ Sokol Česká Třebová II.: 2. místo na ME U20, hraje za Karlovarsko.

Adam PÁNEK

kickbox – Falcon Kickbox V. Mýto: dvojnásobný mistr světa juniorů organizace WAKO.

Tomáš KŘIVDA

orientační běh – K.O.B. Choceň: MČR 3x 1. místo.

Justýna BOUCHALOVÁ

rádiový orientační běh – TJ Lokomotiva Česká Třebová: 2x 1. místo, 3x 2. místo, 1x 3. místo na MČR.

Vít ŠKRKOŇ

judo – TJ Lokomotiva Česká Třebová: MČR 3. místo ve váze do 73 kg.

Mikuláš KARLÍK

biatlon – Klub biatlonu Letohrad: 2. místo na MS dorostu ve štafetě.

Tomáš MIKYSKA

biatlon – Klub biatlonu Letohrad: 2. místo na MS dorostu ve štafetě.

Petr DVOŘÁČEK

kickbox – Falcon Kickbox V. Mýto: 1. místo na MS WAKO do 81 kg.

Michal NOVÁK

hokejbal – SK Hokejbal Letohrad: mistr světa U20, nejlepší gólman MS

Filip FALTUS

hokejbal – SK Hokejbal Letohrad: 2. místo na MS U18

JEDNOTLIVCI – ŽACTVO

Sára V. SERBOUSKOVÁ

běh – Českotřebovský klub ISCAREX: 1. místo v Iscarex poháru.

Karolína MÁLKOVÁ

rychlostní kanoistika – SK Žamberk: 3. místo v ČP žactva, 3x 1. místo na MČR.

Eliška KRUMMEROVÁ

bowling – Tacl team Letohrad: 2. místo na ME juniorů v družstvech.

Jan SEMIRÁD

biatlon – Klub biatlonu Letohrad: 2x 2. místo, 1x 3. místo na ODM.

Svatava MIKYSKOVÁ

biatlon – Klub biatlonu Letohrad: 2x 1.místo a 1x 2.místo na ODM.

Nela HÝBLOVÁ

plavání – TJ Lokomotiva Česká Třebová: MČR 2x 3. místo.

Adam NOVOTNÝ

plavání – Plavecký klub Vysoké Mýto: 4x 1. místo a 2x 2. místo na letním poháru.

Michaela ZEDNÍČKOVÁ

sjezd na divoké vodě – SK kanoistika Vysoké Mýto: 3x 1. místo v C2 na MČR.

Eliška ZEMANOVÁ

kickbox – Falcon V. Mýto: 5. místo na MS WAKO.

Jan KRAUS

rychlostní kanoistika – Klub vodních sportů Žamberk: 1. místo C1 na 500 m na MČR.

KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

fotbal, muži: 11. místo v ČFL sezony 2017/18, po podzimu 2018/19 7. místo.

TJ Lokomotiva Č. Třebová

kuželky, muži: 4. místo v Interlize.

TJ Lokomotiva Č. Třebová

hokejbal, ženy: 2. místo na MČR.

SK Hokejbal Letohrad

družstvo mužů: 3. místo v extralize 2017/18.

Klub biatlonu Letohrad

1.místo v celkovém pořadí ČP v soutěži družstev.

KOLEKTIVY – MLÁDEŽ

TJ Lanškroun

volejbal – družstvo kadetek: 1. místo v I. lize, vítěz kvalifikace o postup do extraligy.

SK Hokejbal Letohrad

mladší dorost: mistr České republiky.

TJ Sokol Česká Třebová II.

volejbal: junioři 2. místo v I. lize, st. žáci 1. místo KP.

Klub biatlonu Letohrad

družstvo žactva do 15 let – 2. místo ČP, dorost do 19 let – 2. místo ČP.

Vodácký RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

na MS 2018 v Argentině získala čtyřčlenná posádka 3.místo.

KOLEKTIV Z VESNIC

TJ Sokol Libchavy – fotbal

TRENÉŘI, CVIČITELÉ, ROZHODČÍ

Vladimír CHUDÝ

fotbal – TJ Jiskra Ústí n. O.: trenér A týmu vlastní UEFA A licenci.

Jan VENCL

trenér a rozhodčí atletiky – TJ Jiskra Ústí n. O.: dlouholetý a úspěšný trenér.

Milan STRÁNSKÝ

cvičitel SPV – TJ Jablonné n. O.: držitelem medaile dr.Tyrše za celoživotní obětavou práci v tělovýchově.

Vlastimil VÁVRA

biatlon: místopředseda klubu v Letohradu, trenér reprezentačního družstva dorostu a juniorů.

Kamil RENČÍN

volejbal – TJ Sokol Česká Třebová II.: dlouholetý extraligový volejbalový rozhodčí.

HANDICAPOVANÍ

Jan HOLUB

plavání – Sportovní oddíl UNO při Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí n. O.: 2x 1. místo na MČR (50 m volným způsobem a 50 m znak).

VETERÁNI

Petr NOVÁK

skialpinismus – SK Donocyl V. Mýto: pošesté mistr republiky.

Jiří STRNAD

dračí lodě – Klub vodních sportů Žamberk: na MS desetimístných dračích lodí 1.místo.

Jana MATYÁŠOVÁ

běh do vrchu, kros, silnice – společnost Silvita spol. s. r. o. Ústí n. O.: 3. místo na MS veteránů v běhu do vrchu.

SÍŇ SLÁVY

Jarmila HEJTMANSKÁ

cvičitelka ASPV – Jiskra Králíky: letos slaví 60 let cvičitelské činnosti, celý život byla cvičitelkou dětí, dorostenek a žen.

Jaroslav HANĚL

TJ Jiskra Ústí n. O.: dlouholetý funkcionář v TJ a oddílech, rozhodčí atletiky a značkař KČT v Ústí nad Orlicí, stále ještě aktivní.

REPREZENTANT

Dominik ZÁLESKÝ

atletika – Dukla Praha: semifinalista na 60 m na halovém MS v Birminghamu. Osobní rekord 6,61 s.

Michal KRČMÁŘ

biatlon – SKP Kornspitz Jablonec: 2. místo ve sprintu na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu.