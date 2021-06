V náročném horském lesním terénu číhala na závodníky celá řada nástrah, který jim připravil jejich kolega a dlouholetý český reprezentant Vojtěch Král, jenž byl stavitelem tratě. Tím pádem pochopitelně nemohl obhajovat svůj mistrovský titul z loňského roku a šanci na stupínek nejvyšší dostali další.

A nejrázněji se ji chopil právě Tomáš Křivda, který si v závodu počínal dominantním způsobem a vedl skoro v celém jeho průběhu. A protože mu náramně vyšel rovněž závěr, objevil se v cíli s výrazným náskokem devětačtyřiceti vteřin před druhým Pavlem Kubátem a o letošním držiteli zlaté medaile na krátké trati nebylo sebemenších pochyb. Křivda navázal na svůj nedávný triumf ze sprintu. K dalšímu cennému kovu pro Pardubický kraj byl potom nesmírně blízko Tomáš Kubelka (OK Lokomotiva Pardubice). Běžce od třetí do páté pozice dělilo po doběhu třináct sekund a Kubelka si v této trojici vytáhl „prostřední slámku“, za bronzovým umístěním těsně zaostal.

Mnoho nechybělo a celé mistrovství skončilo zlatým „doublem“ pro K.O.B. Choceň. Polská reprezentantka Hanna Wiśniewska totiž v jednu chvíli na mezičase vedla ženský závod, ale následně neodolala mohutnému finiši královéhradecké Denisy Kosové, které si doběhla pro titul s náskokem tři čtvrtě minuty. Letošní mistryně republiky ve sprintu Jana Knapová se na této distanci musela spokojit s jedenáctým místem.

Pro českou reprezentaci se jednalo o generálku na absolutní vrchol sezony, jímž bude mistrovství světa, které se koná od 3. do 9. července počtvrté v historii v Česku, a to konkrétně v Libereckém kraji. Svými výkony si nominace do českého týmu vysloužili rovněž Jana Knapová (sprintová štafeta, krátká trať, štafeta), Tomáš Kubelka (klasická trať) a Tomáš Křivda (sprint, krátká trať).

MČR v orientačním běhu na krátké trati:

Muži: 1. Tomáš Křivda (K.O.B. Choceň) 31:05 min., 2. Pavel Kubát (OK 99 Hradec Králové) + 0:49, 3. Jonáš Hubáček (TJ Slovan Luhačovice) + 1:26, …4. Tomáš Kubelka + 1:33, 7. Martin Roudný + 2:28, 18. Matěj Kamenický (vš. OK Lokomotiva Pardubice) + 6:01.

Ženy: 1. Denisa Kosová (OK 99 Hradec Králové) 31:52, 2. Hanna Wiśniewska (K.O.B. Choceň) + 0:44, 3. Adéla Indráková (Žabovřesky Brno) + 1:10, …11. Jana Knapová + 3:33, 17. Jana Peterová + 5:47, 18. Martina Zvěřinová (vš. OK Lokomotiva Pardubice) + 5:58.