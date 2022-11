Branky: 2. Balog (Everton), 14. P. Drozd (Capinha), 15. Slováček (P. Drozd), 16. Radovanovič (Everton), 17. Everton (Dudu), 35. Capinha (Everton), 37. Everton (Slováček), 39. Capinha (Torres), 39. D. Drozd (Torres) – 18. D. Ráliš (Janoušek), 33. Stránský (Jiráský). FK Chrudim: Dudu (31. Javorski) – Everton, Doša, Radovanovič, Balog – D. Drozd, Slováček, P. Drozd, Capinha – Torres, Kubát, Šejvl. FC Nejzbach Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar) – Janoušek, Formáček, Jiráský, Stránský – Kanta, Jeníček, Novotný, D. Ráliš, M. Ráliš, Demyanchuk.

Očekávání chrudimských fanoušků bylo před zápasem vzhledem k postavení obou týmů v tabulce obrovské.

K radosti domácích to od úvodních minut vypadalo, že by se mohla konat kanonáda. Balog se totiž prosadil hned v sedmadevadesáté vteřině zápasu výstavní střelou, která skončila za zády Gerčáka až po dvou odrazech od tyče.

Převaha domácích byla znát i nadále, ale všechny skončily na špatném zakončení či výborných zákrocích nestárnoucího Gerčáka.

S brankami se roztrhl pytel až ve 14. minutě, kdy Capinha přihrávkou našel P. Drozda, jenž přesně zakončil. Po jeho trefě se prosadili do konce první půle Slováček, Radovanovič a také Everton.

Následně se po rychlé akci prosadili i hosté, skóroval Ráliš a stanovil poločasové skóre 5:1.

Nejzbach se i ve druhé části spoléhal především na výkon zkušeného brankáře, který „deptal“ chrudimské hráče. Čehož využil Stránský, který korigoval stav utkání na 5:2.

Trenér domácích Felipe Conde zareagoval na neatraktivní hru svého celku odvoláním brankáře a power play, což přineslo ovoce. Chrudim ve zbylých sedmi minutách zápasu nastřílela další čtyři branky a konečný výsledek se na na ukazateli rozsvítil v podobě 9:2.

Na vyvolávanou „desítku“ od domácích fanoušků nedošlo.

Po třinácti letech

V zápase se poprvé v dresu Vysokého Mýta představil Jiří Janoušek, který do futsalového svatě zavítal po dlouhé době.

„Je tomu třináct let, kdy jsem naposled oblékal futsalový dres Vysokého Mýta. Ten svůj věk samozřejmě také už pociťuji, ale cítil jsem se dobře,“ říká Janoušek.

Tento exligový fotbalista se také v utkání zaskvěl asistencí, která vedla k jedné z tref Nejzbachu.

"Nemám zatím úplně futsalové návyky. Spíše se snažím improvizovat a jsem rád, že z jedné takové improvizace se zrodil i gól," konstatuje.

Zajímavostí je, že Janouškův přestup se "upekl" den před krajským derby.

"Sám jsem se klubu nabídl, jelikož bych se rád udržoval ve formě během zimní přestávky. Nejzbach ihned souhlasil, za což jsem velmi rád. Stihl jsem pouze jeden trénink, který byl předzápasový a spíše se řešili taktické záležitosti," dodává v současnosti záložník Horních Ředic.

V opačné situaci se v zápase nacházel chrudimský Jaroslav Kubát. Ten dlouhé roky oblékal dres Nejzbachu.

„Máme velmi náročný program, což bylo samozřejmě na našem výkonu poznat. Vysoké Mýto je sice poslední, ale sešlo se v dobrém počtu a nebyl to pro nás jednoduchý zápas. My jsme utkání postupem času zlomili a vyhráli vyšším rozdílem. Nejzbach je pro mě srdcovou záležitostí a rozhodně mu budu fandit nadále,“ podotýká univerzál Jaroslav Kubát, který dlouhou dobu laboroval se zraněním: "Stále se ještě dávám do kupy, ale věřím, že už to bude jen a jen lepší."