Pardubicko /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Vítězství z venkovního kluziště si na úvod vyřazovacích bojů přivezli hokejisté Chotěboře ze Světlé nad Sázavou a České Třebové z Litomyšle. Domácí tvrz uhájila s přehledem Chrudim a po obratu nezaváhala ani Moravská Třebová.

Otevřela se opona play off krajské hokejové ligy a hned první čtyři zápasy ukázaly, že se příznivci měli právem nač těšit.



Čtyři série a čtyři různé příběhy, které mají za sebou svoji první kapitolu. Po ní má čtveřice mužstev nakročeno do semifinále, poražení se ovšem rozhodně nevzdávají.

Ach, ty hrubky

Bezmála sedm stovek diváků sledovalo v Litomyšli úvodní díl třaskavé bitvy domácího výběru s českotřebovskými Kohouty. A viděli atraktivní, rychlý hokej s nábojem až do poslední vteřiny. Litomyšlští doplatili na hrubé individuální chyby, kterých vyprodukovali více než soupeř a ten je bez milosti trestal. V 55. minutě domácí vykřesali naději snížením z hole Švece na 3:4 a potom měli po dvou faulech Kohoutů jedinečnou možnost srovnat, ale dlouhou přesilovku včetně skoro minutové proti třem nevyužili. A hosté střelou do opuštěné svatyně při power play pojistili výhru.

Útočník Ugo Dobiáš z Chrudimi ozdobil první dějství play off hattrickem do choceňské sítě, šest dalších hokejistů se trefilo do černého dvakrát

„Hráči splnili taktické pokyny, které jsme jim dali před utkáním. Bohužel nám chyběl důraz před brankou a v zakončení jsme nebyli dostatečně přesní. O výsledku rozhodly naše individuální chyby, přesto lze na zápase najít z našeho pohledu mnoho pozitivního a na led soupeře jedeme se vztyčenou hlavou,“ hodnotil litomyšlský trenér Bohumil Jakubec.



„První krok máme za sebou a nebyl vůbec jednoduchý. Na začátku první a druhé třetiny nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do hry. V závěru jsme zbytečně faulovali a hráli téměř minutu ve třech proti pěti, v těžkých chvílích nás ale podržel brankář Nimmerrichter. Myslím, že o našem vítězství rozhodla větší kvalita v útoku,“ vyjádřil se lodivod Kohoutů Martin Palinek.

Klíčové přesilovky

Jako série, která by měla být papírově nejjednoznačnější, se jevila ta mezi Chrudimí a Chocní. První zápas to více méně potvrdil, byť výše porážky je pro Spartak možná krutá, protože se předvedl v sympatickém světle a snažil se s favoritem držet krok.

Podstatným faktorem byla hra v početní výhodě, protože domácí ze svých přesilovek tři zužitkovali, zatímco Spartak vyšel v této herní činnosti naprázdno a nedokázal při ní gólmana Cvrčka překonat. Chrudim zlomila odpor soupeře třemi trefami v prvních deseti minutách třetí třetiny a dostala zápas pod kontrolu.

Kapitán rozhodl

V moravskotřebovské Rehau aréně začal duel Slovanu s Hlinskem šokem, protože po půlminutě ujížděl na branku Gregar, byl faulován a pískalo se trestné střílení, které však postiženému Galuška vychytal. Gregar se ale nezdarem nenechal poznamenat a v první třetině gólově úřadoval. Dvakrát se prokličkoval do zakončení a dvakrát zavěsil. V nástupu do prostřední části opět ujel nepolapitelný Gregar – faul, trestné střílení, Galuškova lapačka a skóre se nezměnilo!

Skoro minutu hrála Litomyšl v závěru třetí třetiny za stavu 3:4 v pěti proti třem. Ani takovou šanci však nevyužila a to v play off přichází draho

A byl to i signál k postupnému obratu ve vývoji duelu, k čemuž napomohlo i šest vyloučených hlineckých hráčů v prostřední periodě. Pavlovský, Marek a Rajnoha postupně využili přesilovky, ale v rozletu Slovanisty přibrzdil rychlým vyrovnáním Cejpek.



Aby toho nebylo málo, ve třetí části se o čtvrtou využitou přesilovou hru v řadě postaral Fibrich a byl to zásah vítězný. Potom si ve výhodě zahráli i hosté, ovšem bez efektu, navíc Čikl vracející se z trestné lavice se chopil puku a přečíslení s Janoškem vyřešil na jedničku – 5:3. Třebovský kapitán potom ještě obrat podtrhl, a to dokonce trefou při vlastním oslabení, následně ještě nevyužil trestné střílení. Aby utkání skončilo v poklidu, na to byly nervy až příliš pocuchané, takže samotná koncovka prvního čtvrtfinále byla všechno jiné než pěkná.

Přílišná ledabylost

Od zkušeného světelského mančaftu by málokdo čekal, že když na začátku 57. minuty vede dvougólovým rozdílem, že v čase 61:03 opustí led se sklopenými hlavami a jásat budou rivalové z Chotěboře. To je kouzlo play off, nic nelze mít za definitivní a Skláři mají co napravovat.



„Mysleli jsme, že se nemůže nic stát. Ledabylým přístupem jsme umožnili Chotěboři vyrovnat. Pro nás je zápas velkým ponaučením. Hraje se šedesát minut, každá situace se dohrává do konce. My to neplnili a prohráli,“ lamentoval trenér Ladislav Fixa.

Střípky z úvodního čtvrtfinálového večera

PŘÍLIŠ BRZY si hokejisté ze Světlé mysleli, že mají první čtvrtfinálové vítězství v kapse. Ještě čtyři minuty před koncem vedli v okresním derby nad Chotěboří zdánlivě bezpečně 3:1, leč ono bezpečí bylo právě pouze zdánlivé. Hosté stačili vyrovnat a v prodloužení udeřili znovu, čímž se v řadách málem slavících domácích fanoušků rozhostily nevěřícné pohledy.



HRDINOU MORAVSKÉ Třebové byl gólman Petr Galuška. Nebýt jeho, mohli obhájci krajského titulu dopadnout špatně hned v prvním čtvrtfinále. Během třiadvaceti minut zmařil hostům z Hlinska dvě trestná střílení, takže i když domácí prohrávali 0:2, tak pořád dýchali a nakonec stav otočili pro sebe.



122 TRESTNÝCH MINUT rozdal hlavní rozhodčí Petr Rulíček v utkání Moravská Třebová – Hlinsko (nepočítaje v to tři trestná střílení) a z tohoto pohledu se jednalo zřejmě o nejvypjatější souboj z celého „menu“ zahajovacího čtvrtfinálového dne. Hostující obránce Josef Vácha jich zapsal jednapadesát.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPASY

HC Chrudim – HC Spartak Choceň 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Stav série: 1:0



Branky: 12. Dobiáš (Novák, Kišš), 23. Dobiáš (Koreček, Novák), 35. Kišš, 42. Dobiáš (Koreček), 48. Karásek (O. Polák, Koreček), 49. Machač (Plch, Novák), 53. Karásek (Javůrek) – 50. Kousalík (Mäki). Rozhodčí: Vepřovský – Hájková, Říha. Vyloučení: 7:7, navíc O. Polák – M. Pilař 10 min. OT. Využití: 3:0. Diváci: 318.



Chrudim: Dominik Cvrček – Budinský, Javůrek, Machač, Klement, Seidler, Pilař, Burkoň – Dobiáš, Novotný, Novák, Karásek, David Cvrček, Kubal, Kišš, Koreček, O. Polák, Plch, Štěpánek, Haltuch, Jan Polák. Choceň: Koutský – Kousalík, Jankovský, Němec, Zobač, Vápeník – L. Pilař, Černý, P. Prachař, Mäki, M. Pilař, Syrovec, Nečas, Knytl, Lichtag, Petrus.

HC Světlá nad Sázavou – HC Chotěboř 3:4 PP (0:0, 1:1, 2:2 – 0:1)

Stav série: 0:1

Branky: 31. Šíma (J. Přibyl), 49. Svoboda (Blažek, Jaroslav Doležal), 55. Jaroslav Doležal (Blažek, Jakub Doležal) – 35. Mašek (Vlček), 57. Mendl, 59. Mašek (Vlček), 62. Vantuch (Hospodka). Rozhodčí: Hájek, Čížek – Teplý, Kolář. Vyloučení: 7:5, navíc Bradáč a Špatenka (oba Světlá) 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 504.



Světlá nad Sázavou: Folvarský – Svoboda, Vacek, Bradáč, O. Včela, Šíma, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, Štros, P. Včela, Dolinský, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Špatenka, Kubát, J. Přibyl. Chotěboř: Pešek – Lacina, Suchý, Pecen, Krejčí, Jakub Ludvík, Mendl, Musílek, Jaroslav Ludvík, Jaroš – Vlček, Mašek, Svoboda, Hlídek, Březina, Vantuch, Jan Hospodka, Dvořák, Činčila, Málek, Jakub Hospodka.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Hlinsko 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Stav série: 1:0

Branky: 25. Pavlovský (Faltus, Rajnoha), 34. Marek (Adolf, Hradil), 36. Rajnoha (Čikl), 48. Fibrich (Marek, Holub), 57. Čikl (Janošek), 59. Čikl – 9. Gregar, 19. Gregar (Dítě), 36. Cejpek (Pazourek, Poskočil). Rozhodčí: Rulíček – Pecina, Havel. Vyloučení: 6:10, navíc Muselík 10 min. OT, Rajnoha 5 min. + OK – Saifr 10 min. OT, Vácha OK + TH. Využití: 4:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 550.



Moravská Třebová: Galuška – Rajnoha, Holub, Hradil, Janků, Adolf, Muselík, Janošek – Pavlovský, Čikl, Augustin, Kobza, Faltus, Langr, Marek, Řehulka, Fibrich. Hlinsko: Saifr – Beneš, Poskočil, Sobotka, Zídek, Fink, Vácha – Dítě, Vlček, Zdražil, Chvojka, Homola, Cejpek, Králíček, Hron, Brebera, Pazourek, Gregar.

HC Litomyšl – HC Kohouti Česká Třebová 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Stav série: 0:1

Branky: 3. Voříšek (Barkóci), 11. Švec (Pilavka), 55. Švec (Pilavka, Vomočil) – 9. Veverka, 10. Fúzik (Filip, Velínský), 25. Hemský (Štefka), 38. Fúzik (Filip, Křečan), 60. Prachař (Filip). Rozhodčí: Kratochvíl – Padevět, Pošvář. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 691.



Litomyšl: Kalousek – Pazdera, Mečiar, Holík, Navrátil, Šklíba, Starý, Bláha – Barkóci, Voříšek, Jankovský, Pilavka, Jakubec, Švec, Vomočil, Zahradník, Budina, Edl. Česká Třebová: Nimmerrichter – Šejba, Poul, Škvor, Jemelka, Král, Pražák – Křečan, Filip, Fúzik, Hemský, Veverka, Štefka, Velínský, T. Prachař, Krejza, O. Dvořák.



Druhé zápasy jsou na programu ve středu 6. února od 18:30, tentokrát se bude hrát v České Třebové, Chotěboři, Hlinsku a Chocni.