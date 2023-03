Chrudim domácí generálku se Spartou na play off zvládla vítězně

Vrchol sezony se pomalu blíží. Řeč je samozřejmě o play off 1. Futsalové ligy. Chrudimští futsalisté sice s největší pravděpodobností letos pohár pro vítěze základní části nezískají, ale jak všichní ví, tak play off je naprosto nová soutěž. Chrudim do nadstavbové části vstoupí jako držitel posledního titulu a horký favorit na celkově vítězství. Ještě před blížící se nejtěžší části sezony ale chrudimští futsalisté porazili na domácí palubovce Spartu Praha 3:1.

Podívejte se na sestřih všech branek. | Video: Kodl Cr