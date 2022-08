První půle byla překvapivě herně vyrovnaná a Chrudim se nemohla dostat do svého klasického vysokého tempa.

Obrovský rozdíl ale ve hře těchto dvou soupeřů byl a to v produktivitě, v které by mohli svěřenci trenéra Condeho školit kde koho…

Byť se herně Chrudimi tolik nedařilo tak z šancí, které si vypracovala, dokázala skórovat a šla do trháku. Během první půle se trefili chrudimští hned pětkrát.

Konkrétně se trefil hned ve třetí minutě Radovanovič a v osmé minutě přidal druhou trefu. Následoval ho po jedné trefě Everton, David Drozd a Doša.

Ve druhé části to bylo podobné, ale s rozdílem že svěřenci Condeho zlepšili i hru a svého soupeře už méně pouštěli do zakončení.

Opět nasázeli Mělníku pět branek. Doša přidal v úvodu dvě rychlé trefy dokončil hattrick. Svoji premiérovou trefu v chrudimském dresu zaznamenal Capa. Druhou trefu v zápase vstřelil i David Drozd a jeho bratr Pavel přidal taktéž jeden gól.

Nejlepší výkon však předvedl Martin Doša, který se v utkání trefil hned třikrát.

„Do prvního zápasu v sezóně jsem vstoupili trochu vlažně a nehráli naši hru. Nicméně se mám podařilo vstřelit rychlé góly, díky kterým jsme se uvolnili a postupně se začali zlepšovat. O poločase na nás trenér apeloval, že musíme naši hru změnit a to se povedlo a přidali jsme další branky,“ řekl po utkání Martin Doša a pokračoval dále: „Dovolím si říct, že jsme měli utkání celou dobu pod kontrolou i přesto, že jsme udělali velké množství chyb. Byl to první zápas, bereme tři body, víme, co máme zlepšit. Věřím, že v domácím prostředí potěšíme fanoušky a předvedeme naši hru.”

Tichý se těší na Ligu mistrů, ale zároveň musí řešit, kde jeho Chrudim bude hrát

S klasickým poker face přišel k hodnocení utkání i trenér Conde, který s výkonem svých svěřenců příliš spokojený nebyl.

"S výsledkem jsem pochopitelně spokojený, s předvedenou hrou už tolik ne. Nepředváděli jsme to, co jsme si řekli v kabině, ani hala nám příliš neseděla, ale vyhráli jsme a vstřelili deset branek, takže se nakonec jedná o dobrý vstup do sezony," řekl pro klubový web Felipe Conde.

Do utkání nastoupili i dva nováčci v chrudimském dresu, Capu a Martin Šejvl.

"Kdybych musel být stručný, řekl bych dvěma slovy: velmi spokojený. Ale že nemusím, tak to rozvedu. Pro každého nového hráče, který do našeho kádru přijde, je velmi těžké se adaptovat, protože tým je velmi dlouho spolu. Tito dva hráči však hned v prvním střetnutí prokázali, že nám mohou hodně pomoci. Futsalová kvalita v nich prostě je," dodal na závěr brazilský lodivod.

Chrudim v příštím kole doma přivítá Olomouc a to již v pátek 2. 9 od osmi hodin večer.