První zápasy se hrají již tento víkend na palubovce Pražanů. Jeden bod ztrácejí hráčky českotřebovského Sokola II na první místo ve druhé lize. Může za to porážka v prvním utkání s Červeným Kostelcem.

I. liga muži

19. kolo: Hradec Králové – České Budějovice 3:2 (-18, -21, 20, 18, 10), Choceň – Dobřichovice 3:0 (22, 21, 18), Staré Město – ČZU Praha B 2:3 (19, -24, -29, 15, -13), Brno B – MFF Praha 3:0 (9, 16, 19), Kladno – Turnov 3:1 (-19, 16, 19, 21), Nymburk – ČZU Praha C 1:3 (-20, -17, 22, -18). 20. kolo: Hradec Králové – Dobřichovice 2:3 (19, -19, 23, -17, -16), Choceň – České Budějovice 3:2 (12, 21, -14, -22, 4), Staré Město – MFF Praha 0:3 (-22, -21, -19), Brno B – ČZU Praha B 0:3 (-7, -0, -0), Kladno – Nymburk 2:3 (22, 23, -24, -12, -9), ČZU Praha C – Turnov 2:3 (21, -24, 23, -26, -10).

1. ČZU Praha B 23 17 2 1 3 60:23 56

2. Č. Budějovice 23 11 1 7 4 50:42 42

3. Nymburk 23 12 2 0 9 46:36 40

4. Turnov 23 8 7 1 7 51:41 39

5. Brno B 23 11 3 0 9 45:36 39

6. Dobřichovice 23 10 1 5 7 46:42 37

7. Staré Město 23 11 0 3 9 44:40 36

8. Choceň 23 8 3 4 8 42:45 34

9. Kladno 23 7 3 2 11 39:50 29

10. MFF Praha 23 5 5 3 10 41:52 28

11. ČZU Praha C 23 3 3 7 10 36:60 22

12. Hr. Králové 23 4 2 1 16 29:55 17

13. SCM-ČVS-KTI 12 3 2 0 7 18:25 13

II. liga muži – skupina B

23. a 24. kolo: Střelice – Žďár n. S. 3:1 (18, -22, 13, 19) a 3:1 (-20, 21, 16, 21), Česká Třebová II – Malšovice 3:0 (26, 22, 23) a 2:3 (-23, 23, 10, -22, -14), Chvaletice – Modřany 0:3 (-23, -25, -14) a 2:3 (19, 23, -23, -21, -7), Dansport – Dvůr Králové n. L. 0:3 (-21, -12, -19) a 2:3 (27, 22, -23, -22, -14), Hronov – Hrotovice 3:1 (-24, 22, 24, 17) a 1:3 (-18, -22, 12, -21).

1. Žďár n. S. 24 16 2 1 5 60:32 53

2. Střelice 24 16 0 3 5 58:36 51

3. Dvůr Králové 24 9 6 4 5 56:41 43

4. Hrotovice 24 12 2 2 8 54:38 42

5. Dansport 24 10 3 1 10 44:46 37

6. Hronov 24 10 2 2 10 45:46 36

7. Č. Třebová II 24 9 1 6 8 44:50 35

8. Modřany 24 7 4 2 11 46:49 31

9. Malšovice 24 7 4 0 13 39:51 29

10. Chvaletice 24 0 0 3 21 15:72 3

II. liga ženy – skupina B

23. – 24. kolo: Benátky n. J. – Lanškroun 3:0 (20, 23, 18) a 3:1 (-13, 15, 26, 16), Červený Kostelec – Česká Třebová 3:0 (18, 16, 17) a 0:3 (-12, -22, -18), Chvaletice – Braník 1:3 (-20, 22, -20, -14) a 0:3 (-16, -24, -16), Žižkov B – Hlincovka 2:3 (26, 13, -21, -20, -4) a 0:3 (-17, -10, -25), Bohemians – Hradec Králové 0:3 (-24, -14, -21) a 2:3 (18, -16, -18, 27, -9).

1. Hr. Králové 24 18 2 3 1 67:21 61

2. Č. Třebová 24 18 3 0 3 64:20 60

3. Bohemians 24 12 6 3 3 62:34 51

4. Č. Kostelec 24 14 1 3 6 53:36 47

5. Žižkov B 24 9 1 3 11 37:47 32

6. Hlincovka 24 8 1 3 12 39:50 29

7. Lanškroun 24 4 5 1 14 36:56 23

8. Benátky n. J. 24 5 2 3 14 32:58 22

9. Braník 24 3 4 3 14 30:60 20

10. Chvaletice 24 4 0 3 17 24:62 15

I. liga junioři – skupina B

17. – 18. kolo: Kolín – Benátky n. J. 3:1 (-24, 11, 27, 18) a 3:0 (22, 14, 8), Prosek – Příbram B 3:0 (21, 19, 21) a 3:0 (20, 22, 21), Choceň – Česká Třebová 0:3 (-15, -21, -13) a 0:3 (-18, -24, -10), Pardubice – Odolena Voda 1:3 (-14, 22, -18, -21) a 2:3 (22, -18, -23, 21, -12).

1. Prosek Praha 18 16 0 0 2 48:8 48

2. Č. Třebová II 18 13 2 0 3 47:13 43

3. Příbram B 18 13 1 1 3 45:15 42

4. Odolena Voda 18 12 1 0 5 40:21 38

5. Pardubice I. 18 5 1 2 10 23:40 19

6. Kolín 18 5 0 1 12 19:40 16

7. Choceň 18 2 1 1 14 12:49 9

8. Benátky n. J. 18 0 0 1 17 6:54 1

Juniorky – skupina III. 2. část

3. – 4. kolo: KP Brno B – Ostrava B 3:0 (17, 11, 13) a 3:0 (19, 17, 11), Junior Brno – Bílovec 2:3 (19, -17, 20, -25, -7) a 3:0 (23, 17, 21), Česká Třebová II – Nový Jičín 1:3 (-22, -20, 17, -23) a 3:1 (21, 23, -19, 11).

1. Král. Pole B 12 10 1 1 0 35:8 33

2. Bílovec 12 7 3 0 2 30:15 27

3. Junior Brno 12 5 3 2 2 28:21 23

4. Ostrava B 12 3 1 1 7 16:28 12

5. Nový Jičín 12 2 0 2 8 15:31 8

6. Č. Třebová II 12 1 0 2 9 13:34 5

Kadetky – skupina II. 2. část

3. – 4. kolo: Junior Brno – Lanškroun 3:1 (17, -23, 21, 20) a 3:0 (21, 7, 23), Nový Jičín – Vysočina 0:3 (-13, -20, -19) a 0:3 (-9, -19, -21), Olomouc – Boskovice 1:3 (-19, -22, 21, -11) a 0:3 (-18, -22, -23).

1. Vysočina 12 11 1 0 0 36:3 35

2. Junior Brno 12 5 3 0 4 26:20 21

3. Boskovice 12 6 0 1 5 22:21 19

4. Nový Jičín 12 3 2 0 7 16:26 13

5. Lanškroun 12 4 0 0 8 14:26 12

6. Olomouc 12 1 0 5 6 15:33 8

Krajský přebor I. třídy muži

19. – 20. kolo: VK Litomyšl – Orel jednota Letohrad 3:0 (19, 17, 20) a 3:0 (14, 15, 23), SK Spartak Slatiňany – TJ Sokol Kerhartice 0:3 (-20, -21, -16) a 2:3 (16, -20, 14, -27, -16), Volejbalový klub Choceň B – Sokol Pardubice I A 0:3 (-22, -24, -22) a 3:1 (18, 24, -19, 13), Sokol Česká Třebová II B – SKO Hlinsko 0:3 (-17, -23, -19) a 0:3 (-23, -18, -15).

1. Litomyšl A 20 18 0 1 1 57:10 55

2. Choceň B 20 13 1 1 5 46:24 42

3. Kerhartice A 20 11 2 4 3 48:29 41

4. Č. Třeb. II B 20 8 3 1 8 39:38 31

5. Pardubice I. A 20 8 2 0 10 38:37 28

6. Hlinsko A 20 8 1 1 10 30:40 27

7. Letohrad A 20 3 1 1 15 19:51 12

8. Slatiňany A 20 0 1 2 17 11:59 4

Krajský přebor I. třídy ženy

23. – 24. kolo: TJ Svitavy – Sokol Pardubice I 1:3 (-21, 18, -22, -16) a 3:0 (14, 23, 18), TJ Sokol Dolní Újezd – Tesla Pardubice (20, 23, 14) a 3:0 (10, 22, 12), VO TJ Lanškroun B – Volejbalový klub Choceň 0:3 (-12, -23, -13) a 0:3 (-13, -22, -18), USK Pardubice – TJ Sokol Letovice 2:3 (-19, -23, 18, 22, -14) a 3:2 (13, -18, 21, -23, 13).

1. Svitavy A 22 15 2 3 2 59:28 52

2. Dolní Újezd A 22 13 4 0 5 54:30 47

3. Sokol Pce I. A 22 13 0 4 5 48:32 43

4. Choceň A 22 11 3 1 7 47:35 40

5. Lanškroun B 20 9 3 1 7 41:36 34

6. Letovice A 20 6 3 3 8 40:40 27

7. Letohrad A 20 7 2 1 10 37:41 26

8. USK Pce A 22 1 2 4 15 23:61 11

9. Tesla Pce A 22 0 2 4 16 18:64 8