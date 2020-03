Chcete se podělit o svůj trénink?

Karanténní opatření zastavila veškerá sportovní dění v České republice. Všechna odvětví dostala červenou od nařízení vlády, avšak respektováním se snad co nejdříve vrátíme do hal i na venkovní sportoviště. Omezení trénovat je pro každého sportovce limitující, a to nemusí jít ani o profesionála, neboť každý má svůj sport ve svém srdci a chce jej provádět za všech okolností.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com