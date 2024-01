Třiadvacetiletý útočník extraligového A týmu letohradských Jelenů Vít Rozlílek měl v roce 2023 velkou zásluhu na historickém klubovém výsledku v podobě titulu vicemistrů hokejbalové extraligy. S jedenácti góly se stal nejlepším střelcem památného jarního play off s náskokem tří zářezů na pažbě před Dalimilem Zvonkem z Kert Parku. A nepolevuje ani v ročníku aktuálním, kdy má na pažbě devět gólových zářezů.

Hokejbalista Vít Rozlílek.

Jeleni mají za sebou velice úspěšný rok 2023. Jak na předchozí sezonu vzpomínáte? V play off jste odehráli 14 zápasů a do historicky prvního finále extraligy jste postoupili po dvou výhrách v pěti duelech! To muselo být jednak náročné, ale zároveň i euforické, že?

Celá minulá sezina byla jedna velká parádní jízda, kterou jsme si všichni užili, ať už to byl začátek, kdy se týmu hodně dařilo, tak i pak náročný průběh play off. Třešničkou na dortu pak bylo vytoužené finále, které i když nevyšlo podle našich představ, tak nám dodalo hromadu cenných zkušeností.

Do dalšího ročníku jste vkročili opět úspěšně. Pak přišel výsledkový útlum, ale tým na konci podzimní části potvrdil svojí sílu, souhlasíte?

Ano, souhlasím. Úvod sezony nám celkem vyšel a mysleli jsme si, že všechno půjde samo, ale potom přišla ledová sprcha v podobě série prohraných zápasů. Důležité je, že nás to nepoložilo a dokázali jsme se znovu nakopnout. V závěru podzimu jsme ukázali naši týmovou sílu a že máme opět ty nejvyšší ambice.

Reprezentace? Moc nad ní nepřemýšlím

Po roční pauze a vyléčení delšího zranění jste vrátil i k lednímu hokeji, který hrajete za Českou Třebovou v krajské lize Pardubického a Královéhradeckého kraje. Jak je náročné kombinovat hokejbal s hokejem?

Náročné to určitě je, zvlášť když jsem z toho na delší dobu vypadnul, ale díky přítelkyni a trenérovi, kteří se mnou makají, jsem se mohl vrátit k obojímu a hrát zase jak hokejbal, tak i hokej.

V loňském play off jste byl jedním z nejlepších střelců celé extraligy. Zároveň jste při postupech ve čtvrtfinále a semifinále vždy vstřelil vítěznou branku. Nemrzelo vás, že nepřišla pozvánka do národního týmu U23 na mistrovství světa v Liberci? Jak se vůbec nachází motivace porvat se o reprezentaci mužů, když si stále držíte výborné statistiky i výkony?

Upřímně nad reprezentací moc nepřemýšlím, soustředím se na svoje výkony v Letohradu a na cíl, který zde máme. Pokud přijde pozvánka do reprezentace, tak budu velmi mile překvapen.

Pojďme zakončit rozhovor vyhlídkami pro rok 2024. Co byste v něm chtěl nejen dokázat hokejbalově?

Myslím si, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že náš cíl pro nadcházející rok je úplně jasný, a to dokázat to, co jsme minulý rok nedokázali. Tým na to sílu určitě má.

