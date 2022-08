Body: Smith 21, Hezonja 15, Matkovič 14, Bogdanovič 11, Zubac 7, Šarič 5, Ramljak 3, Perkovič, Gnjidič a Mavra po 2, Drežnjak 1 – M. Peterka 18, J. Bohačík 15, Jelínek a Auda po 11, Hruban a Satoranský po 10, Sehnal 8, Kyzlink 6, Veselý a Karnik po 3. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Blahout. Fauly: 24:22. Trestné hody: 23/17 – 18/8. Trojky: 12:15. Doskoky: 35:32. Diváci: 3114.

Chorvati vytáhli z rukávu tři esa z NBA v podobě Dario Šariče (Phoenix Suns), Ivici Zubace (Los Angeles Clippers) a Bojana Bogdanoviče (Utah Jazz). Zato český trenér nechal jediného hráče z nejlepší ligy světa odpočívat. Kromě Víta Krejčího dostal volno také Ondřej Balvín). Tomáš Satoranský a Jan Veselý nové smrtící duo Barcelony naopak nastoupilo.

První čtvrtina se odehrála v duchu rčení: Každý chvilku tahal pilku, přičemž častěji ve vedení byla mořská destinace. Přelom prvních dvou kvartálů se ale Lvům nevydařil. Prohráli jej 1:10.

Potom ale přidali na důrazu pod oběma koši a stačili ztrátu na čtyři body. Jenže ve druhé části je trápila střelba a Chorvati se prodrali do dvojciferného vedení (39:28). Do konce první půle ale začal úřadovat Jelínek. Po jeho třech trojkách se jeho týmu odcházelo do kabin přijatelného za stavu.

Češi porazilili v pardubické aréně Chorvaty.Zdroj: CZ BASKETBALL/Václav Mudra

Stejný hráč otevřel skóre druhého poločasu, čímž nastartoval českou mašinu k obratu. Dvakrát dorovnával stav Satoranský a přesně v polovině třetí epochy se Češi po dlouhé době dostali do kladných černých čísel. A být na koni se jim zalíbilo.

Tři minuty před jejím koncem se prokousali do svého nejvyššího vedení v utkání (57:52). Jenže stačily dvě akce soupeře a začínalo se od nuly… Přesto stihli jít hosté (podle zápisu) do závěrečného dějství s ještě vyšším náskokem.

V něm se rozehráli místy až k exhibičnímu výkonu. Po dvou minutách pláchli protivníku také oni dvojciferně. Češi připomínali rozbouřené moře před, kterým vypadal chorvatský Jadran jako rybníček…

Lvi v jednu chvíli vedli už o osmnáct. Nakonec zvítězili „jen“ o dvanáct, když dokonce atakovali stobodovou hranici!

„Jednalo se o náročný a vyrovnaný zápas po více než tři čtvrtiny, než jsme jim utekli. Chorvatsko je těžký soupeř, my jsme ale ukázali, že jsme s podobnými týmy schopni hrát. Byla to výborná zkouška před EuroBasketem,“ hodnotil utkání křídelník David Jelínek.

Právě on zinscenoval velký obrat, na který už Chorvati nezareagovali.„Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. To, že ty střely vyšly na mě je super, ale ještě lepší je to, že jsme celkové hráli dobře,“ dodává Jelínek.

Glosa Zdeňka Zamastila

Tohle, že byl test? Spíš zápas na MS!



EuroBasket začal v Pardubicích. Cože, to už je začátek září? Ne. Opravdu je teprve polovina srpna. Přípravný zápas českého nároďáku s Chorvatskem ale vůbec test nepřipomínal. Už jen to, že oba celky nastoupily v sestavách, které si schovávají pro evropský šampionát. Navíc nasazení všech hráčů připomínalo minimálně kvalifikační zápas. Spíš ale střet na mistrovství světa. V neposlední řadě k nadprůměrné úrovni finále turnaje CZ BASKETBALL přispěla divácká kulisa. Jasně pražská O2 arena bude na zápasech České republiky vyprodána, nicméně 3114 diváků na přípravu rozhodně není číslo k zahození…