A to hned v první jízdě tříd MX1 a MX2. Že Pavol Repčák po kolizi odjel celou rundu bez přední brzdy a dokončil ji desátý, to by ještě nemusela být taková pohroma. Že ale slovenský mladík Jaroslav Katriňák angažovaný manažerem Petrem Kovářem speciálně pro tento podnik havaroval a vykloubil si palec, to průšvih byl (z šesti dosažených umístění třemi jezdci se škrtá nejhorší). Klasifikován byl na 35. místě a do své druhé rozjížďky nenastoupil, což značilo K. O. pro celkový úspěch. Repčák s Petrem Bartošem vytáhli Orion v závěrečné jízdě na sedmé místo. „Není to vyložená katastrofa, ale zklamání ano. Ale taková bývají družstva,“ posteskl si Kovář.