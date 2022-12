Na úrovni celostátních ligových soutěží má náš kraj v tomto ročníku čtyřnásobné zastoupení. Ve druhé lize mužů zapsali v uplynulém kole důležitý počin choceňští volejbalisté, kteří v domácí hale dvakrát přehráli silný Kolín, a to dokonce za plný počet šesti bodů, přitom jejich soupeř vyšel v celém předchozím ligovém průběhu naprázdno jedinkrát. Díky tomu se Choceň posunula do klidnějších vod středu tabulky. Po něm touží také pardubičtí Sokolové, ti ovšem narazili na volejbalovou kvalitu z hlavního města. Aktuálně třetí PRAGA byla nad jejich síly, na její palubovce neuhráli ani sadu. Nutno připomenout, že do této skupiny je zařazeno rovněž reprezentační družstvo kadetů do 16 let, které odehraje s každým účastníkem jedno vzájemné střetnutí (Pardubice ho mají za sebou s vítězstvím 3:0, na Choceň čeká v prosinci).