Osmnáctiletý lyžař uspěl v juniorské kategorii, ale dvě medaile získal poprvé i mezi dospělými. „Šampionát hodnotím pohledem umístění kladně. V Super-G se mi obě jízdy povedly, i když s drobnými chybičkami. Stačilo to na druhé místo. Jsem spokojený,“ řekl Kubeš.

Právě v Super-G získal stříbrnou medaili, z juniorů byl nejlepší. „Nebyla tam velká chyba, jen mi někde poskočila spodní lyže, tím pádem jsem tam pár desetinek ztratil. Když se podívám komplexně na jízdu, tak byla agresivní, čistá a poměrně rychlá,“ ohlédl se za vystoupením na domácím šampionátu.

Mistrovský titul v této disciplíně získal Tomáš Klinský, někteří lyžaři ze seniorské reprezentace na mistrovství chyběli. „Nebyli tam Honza Zabystřan, Ondra Berndt a Kryštof Krýzl, protože se připravovali na závody Evropského a Světového poháru. Jinak závodili všichni,“ doplnil Kubeš, člen českého reprezentačního týmu.

Osmnáctiletý lyžař, který žije v Živanicích, se ještě představil i v alpské kombinaci, kde skončil třetí. A jako druhý nejlepší mezi juniory. „Neměl jsem žádné očekávání, protože slalom je moje nejslabší disciplína. Cítil jsem se ovšem dobře, na startu jsem si věřil. Podmínky sice kvůli mlze nebyly moc příznivé, trať se rozbíjela. Nakonec mě od prvního místa dělilo jen sedmnáct setin, to se tam určitě dalo někde nahnat. Byl to boj od startu do cíle,“ popisoval.

Po šampionátu plní především studijní povinnosti. „Poslední dva měsíce jsem byl stále někde v zahraničí, dal jsem si pauzu. Musím udělat věci do školy, abych měl uzavřené pololetí. Taky trénuji kondici, stará se o mě RTR Group. Až dodělám školu, budeme přesně plánovat tréninky a závody,“ uvedl student Sportovního gymnázia v Pardubicích.

Jeden z hlavních bodů by ho měl čekat v březnu. „Bude mistrovství světa juniorů, kam bych se chtěl určitě dostat,“ říká Kubeš. Ze světového šampionátu juniorů už medaili má, když v Super-G dojel druhý.