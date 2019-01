Rekordní počet účastníků přijel na Velkou cenu města Ústí nad Orlicí. Nejcennější trofej putuje do Letohradu.

Ústí nad Orlicí – Organizátorský vrchol čekal ústeckoorlický oddíl karate první sobotu v listopadu, kdy se konal tradiční svátek bojových sportů, Velká cena města Ústí nad Orlicí. Do turnaje se přihlásilo rekordních 308 účastníků z 32 oddílů Čech a Slovenska. Turnaj proto začínal již v 9 hodin, aby 18 rozhodčích zvládlo 72 kategorií od mladších žáků až po seniory a Masters. Domácí oddíl nominoval třicet bojovníků. V dopoledním bloku kategorie kata se ústeckým příliš nedařilo, jedinou medailí bylo třetí místo v kategorii Masters, kterou získal Michal Jirout.

Odpolední blok již patřil soutěži kumite. První medailový úlovek zaznamenal třetím místem Ondřej Mondek, který teprve svou závodní kariéru začíná. Svou kategorii mladších žáků do 41 kg ovládl Nikolas Olšavský a patří mezi kandidáty na medailové příčky při mistrovství České republiky, které se koná v prosinci v Praze. Další cenný kov, tentokrát z bronzu, získala začínající závodnice Anna Bryšková v mladších žákyních do 30 kg. Ve starších žákyních vybojovala druhé místo v kategorii do 42 kg Šárka Neťuková, která postoupila do finále po vyrovnaném zápase, jenž rozhodovali rozhodčí na praporky. Další zlato pro Ústí získal v dorostencích do 57 kg Marián Olšavský, jenž si poslední dobou vozí slušné výsledky.

Jedinou kategorií, kde Ústečtí neměli žádnou naději, byli junioři, a tak již tradičně přišly medailové žně mezi seniory. Vše odstartoval zkušený Jakub Kroulík. „Snadno prošel prvním kolem do finále, kde narazil na letohradského závodníka Berana, kterého do té doby vždy porazil. Poprvé se stal opak a Kroulík si odvezl druhé místo," dodal ředitel turnaje Luboš Felgr.

Po kratší závodní odmlce se postavil na tatami Marcel Skalický ve váze do 80 kg. „Počínal si od začátku velmi dobře, když se mu podařilo postoupit do finále. V něm měl převahu, ale soupeři uštědřil úder na nos, po kterém tekla krev a Marcela rozhodčí vyloučili. Nakonec tedy skončil druhý," vysvětlil Felgr příčiny, proč byl ústecký karatista z boje vyloučen.

V kategorii nad 80 kg nastoupil Jan Vaňous. Letos již vyhrál první kolo národního poháru. Stejně se mu dařilo i na sobotních závodech, kde nenašel přemožitele, a má jistý postup na mistrovství republiky. Připsal si ještě třetí místo v kategorii OPEN memoriálu Honzy Snítilého.

NÁVRAT ŽRALOKA

V kumite Masters se odhodlal ke startu po dlouhých dvaceti letech Michal „Žralok" Jirout, který dvěma přesvědčivými zápasy udolal soupeře z Lichnice a ze Dvora Králové nad Labem a vybojoval si své první zlato.

Posledními kategoriemi byly kumite teamů, kde se Ústeckým také dařilo. „V žácích jsme měli dva týmy, které obsadily první a třetí místo, v dorostencích jsme také nenašli přemožitele a v týmech seniorů byl lepší pouze tým z Hradce Králové," ocenil týmové výsledky Felgr.

Celkově obsadil ústecký oddíl páté místo z 32 zúčastněných týmů a odvezl si 16 medailí. Nejlepším týmem se stal KCK Letohrad, nejlepším závodníkem, který si odvezl broušený pohár starosty města, byl David Beran ze stejného oddílu, jenž zvítězil ve třech kategoriích.

„Velký dík patří městu Ústí nad Orlicí za výraznou podporu při soutěži a také všem organizátorům a partnerům. Turnaj byl velmi chválen, příští rok by přijelo ještě více závodníků, ale ústecká hala to bohužel nedovolí," zhodnotil úspěšný sportovní svátek předseda oddílu Luboš Felgr.