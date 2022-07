Jeho parádní putování skončilo až mezi poslední šestnáctkou, když padl s Nizozemcem Nielsem Zonneveldem. „Myslím, že to nebylo vůbec špatný, strašně jsem si to užil. Děkuji rodině, kamarádům a fanouškům za neskutečnou podporu, bez vás by to nedávalo smysl,“ uvedl na svém facebooku Sedláček. Ten se společně s dalším českým šipkařem Adamem Gawlasem zúčastnili i nedělního Players Championship 20 a pondělního klání s pořadovým číslem 21.