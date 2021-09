Ve středu se na start mistrovského svahu ve Štítné nad Vláří postavili pouze juniorští závodníci, tentokrát byl na programu slalom. Dvoukolový závod nedokončila celá řada kvalitních závodníků, které náročná trať vyřadila z bojů o medaile.

Po prvním kole se na medailových pozicích pohybovala česká dvojice Alena Veselá (LK Olomouc) s Filipem Machů (Grasski Štítná), na čtvrté příčce dojel Jan Borák (4Ski Ostrava). Čeští reprezentanti, svěřenci trenéra Daniela Mačáta, dokázali ve druhé jízdě udržet nervy, a nakonec se všichni tři mohli radovat z medailového umístění – Veselá i Machů udrželi druhou příčku, o jeden stupínek si polepšil Borák.

Dramatický závod juniorů nakonec ovládl italský reprezentant Filippo Zamboni. „Dnešek si užívám, v obou jízdách jsem se cítil dobře a výsledek je skvělý. Včera jsem skončil mezi juniory o setinu čtvrtý, což mě mrzelo. Určitě to dnes oslavíme, ale čeká nás ještě dost závodů, tak si to spíš necháme na sobotu,“ usmíval se po slavnostním ceremoniálu Zamboni.

Druhou medaili na šampionátu vybojoval rodák ze Štítné Filip Machů. „Popravdě jsem nečekal, že nám v dnešním závodě postaví takto těžké tratě. Opravdu to nebylo zadarmo a o to větší radost mám z výsledku. Včera jsem získal bronz, dnes stříbro, tak doufám, že to do třetice klapne na zlato,“ přeje si místní borec.

Po nedokončeném včerejším závodu si spravil chuť další z domácích reprezentantů, Jan Borák. „Je to parádní výsledek. V prvním kole jsem udělal školáckou chybu, v druhém jsem to naštěstí napravil. Na startu druhé jízdy jsem se zvládnul zklidnit a zkoncentrovat a vyšlo to. Štítná je můj domácí kopec, jsem tu zvyklý jezdit. Před dvěma lety jsem tu vybojoval titul juniorského mistra světa, proto jsem rád, že se mi na to podařilo takto navázat,“ okomentoval bronzový medailista.

Druhý titul juniorské mistryně světa na šampionátu vybojovala Japonka Marina Maedaová. „Jsem velmi šťastná. První kolo se mi úplně nepovedlo podle plánu, v druhém jsem musela zrychlit. Jsem ráda, že se mi to podařilo,“ radovala se čerstvá dvojnásobná šampionka. „Nejvíce mám ráda super G, proto se těším na zítra. Ráda bych mezi juniorkami vybojovala všechny zlaté medaile."

Pro stříbro si dojela celkově druhá v letošním hodnocení slalomu Světového poháru Alena Veselá. „Jsem opravdu spokojená, druhé místo je super. Vím, že slalom je má nejsilnější disciplína, takže jsem doufala v dobrý výsledek, ale i tak musím přiznat, že mě to překvapilo. První kolo mi sedlo lépe, ve druhém jsem musela víc bojovat. Obě tratě byly náročné, ale na mistrovství světa akorát,“ usmívala se stříbrná medailistka, kterou na stupních vítězů doplnila třetí Japonka Mitsuki Hosodaová.

Mezi závodnice, které nebyly klasifikovány, se zařadila Šárka Abrahamová (TJ Slovan Moravská Třebová). Bronzová medailistka z juniorského obřího slalomu nedokončila první kolo.

Program ve Štítné nad Vláří pokračuje čtvrtečními závody v super-G obou kategorií.