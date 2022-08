A to zásluhou ANNY BROKEŠOVÉ , která rozšířila bohatou pokladnici úspěchů tamního klubu ABB.

Nejprve jí to „cinklo“ v soutěži dvojic, do které nastoupila společně se Zdenkou Pláničkovou z Děčína. Druhou medaili, rovněž bronzovou, si připsala v hodnocení All-Event, do něhož se započítávají všechny dosažené výkony na šampionátu ve všech disciplínách (jednotlivci, dvojice, trojice).

Díky tomu počinu (průměr přes 181) postoupila Anna Brokešová do závěrečné soutěže Masters pro šest nejlepších hráček celého turnaje a rovněž v něm ukázala svoji skvělou formu, porazila trojici soupeřek a do třetice si při medailovém ceremoniálu přišla pro bronzový kov.

Lepší než výrazně mladší hráčky

„V mé kategorii hrálo celkem 93 hráček z třiadvaceti zemí, takže konkurence byla skutečně silná a byl to tuhý boj. Největší rivalky byly z Francie, Švýcarska, Německa, Dánska a ve dvojicích Finky. Vesměs to byly hráčky, se kterými se známe z minulých let,“ připomněla úspěšná bowlerka.

„Průměr, který jsem v Berlíně v nejstarší kategorii C zahrála, byl lepší, než na jaký dosáhly hráčky v mladší kategorii. Ze všech účastnic mistrovství Evropy jsem byla se svým průměrem v TOP 10,“ radovala se Anna Brokešová.

Anna Brokešová.Zdroj: archiv

Takže chybělo něco k úplné spokojenosti? Snad jenom to, aby jí po některé soutěži hrála hymna… „To je pravda a bylo k tomu letos blízko. Na druhou stranu musím říci, že to pro mě bylo skutečně pěkné mistrovství. Odjížděla jsem tam s tím, že mám v kapse medaili z mistrovství světa (v závěru minulého roku v Dubaji – pozn. red.) a budu hrát hlavně pro zábavu. Po trochu hektických úvodních hrách se mi začalo dařit, díky zisku medaile ve dvojicích jsem v dalších dnech hrála daleko více v klidu a všechno vyšlo,“ uvedla trojnásobná medailistka z evropského mistrovství.

Do extraligy a znovu i za hranice

Klub ABB Vidlatá Seč je rodinný, s Annou Brokešovou hrál i v Berlíně její manžel František, týmové barvy hájí syn Milan a vnučky Viktorie a Anabel. Bowlingový program mají skutečně bohatý, mimo jiné postoupili z kvalifikace do nejvyšší domácí soutěže – extraligy ČBL.

„Na podzim nás čeká seniorský otevřený turnaj na Maltě, příští rok se koná mistrovství Evropy v Itálii. A také začal seriál Prestige Tour, což je série deseti turnajů, z nichž čtyři muži a čtyři ženy postoupí na seniorské mistrovství světa v příštím roce. Není ještě rozhodnuto, kde se bude konat, mluví se o Austrálii, jižní Asii nebo USA. To je náš další sen, o který chceme zabojovat, samozřejmě za předpokladu, že nám bude přát zdraví,“ říkají Brokešovi, kteří dokazují, že i po sedmdesátce se dá sport provozovat na vysoké úrovni a měřit vlastní síly s celým světem.

ME seniorů 2022

ŽENY C – dvojice: 1. Erikssonová, Palmroosová (Fin.), 2. Robertová, Faureová (Fr,), 3. Brokešová, Pláničková (ČR).

All-Event: 1. Krasznaiová (Dán.), 2. Dopplerová (Švýc.), 3. Brokešová (ČR).

Masters: 1. Faureová (Fr.), 2. Dopplerová (Švýc.), 3. Brokešová (ČR).