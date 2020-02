Los svedl proti sobě druhý tým průběžného pořadí s prvním, tedy konkrétně sestavu Borové a Korouhve proti Chocni B.

JEDNOZNAČNÝ MAGNET

Dalo se čekat drama, jenže to by se hosté nesměli do herny v borovské sokolovně dostavit pouze ve třech lidech. A tím pádem bylo o výsledku rozhodnuto dříve, než dali rozhodčí u stolů pokyn ke hře. Choceňští se drželi do stavu 4:3, potom domácí vyhráli rychle za sebou další singly a soupeř zápas „zabalil“, konečné skóre znělo 10:3 (body: Štieber 3,5, Bezdíček 1,5 + 5 x w.o. – Příhoda 2, Stránský 1). A protože Choceň ve stejný den prohrála 7:10 také v Litomyšli, kde sice nastoupila kompletní, ale nechala se zaskočit soupeřem ze spodní poloviny tabulky, který zažil jeden ze svých vydařenějších dnů (body za Litomyšl: Křepelka 3,5, Šesták 3, Dostál 2,5, Flodr 1, za Choceň: Bělohlávek 4,5, Stránský 1,5, Wagner 1), a naopak Borová nezaváhala ani v souboji s Ústím nad Orlicí B 10:3 (Bezdíček 3,5, Štieber 2,5, Langr 2,5, Štrof 1, Štrofová 0,5 – Janák 2, Kantorek 1), ztenčil se nyní rozdíl mezi dvěma nejlepšími družstvy divize na pouhé dva body. A ani další silné celky, minimálně třetí Linea Chrudim, čtvrté Hlinsko či pátá Lokomotiva Pardubice, nejsou od špičky natolik vzdáleny, aby nemohly do vývoje soutěže pronést docela zásadní slovo.



Na opačném pólu tabulky se situace jeví o poznání jasněji. Osud chrudimského Sokola je s největší pravděpodobností zpečetěn, vždyť tento tým zatím připisoval výhradně prohry, a také pozice Lanškrouna je kulantně řečeno nevalná.



DIVIZE – pořadí po 14. kole: 1. KST SK US Steinerová Choceň B (37), 2. TJ Sokol Borová-Korouhev (35), 3. KST Linea Chrudim (33), 4. TTC Hlinsko (32), 5. TJ Loko Pardubice (31), 6. Tesla Pardubice B (29), 7. TTC Ústí nad Orlicí B (28), 8. TTC Skuteč (28), 9. TJ Jiskra Litomyšl (25), 10. TJ Sokol Česká Třebová (25), 11. TJ Lanškroun (19), 12. TJ Sokol Chrudim (14).

SLUŠNÝ NÁSKOK

V orlicko-svitavské skupině krajského přeboru je na tom aktuálně nejlépe Orel Vysoké Mýto, který dvěma domácími vítězstvími odrazil nápor svých pronásledovatelů a drží si velice sympatický pětibodový odstup na nejbližšího konkurenta. Vysokomýtští stolní tenisté si porazili s okresními rivaly ze Žamberka 10:6 (Dvořák 3,5, Hýbl 2,5, Fišer 2,5, Vojnar 1,5) a Mistrovic 10:5 (Hýbl 3,5, Dvořák 3, Vojnar 2, Fišer 1,5) a nadále se tak vyhřívají na výsluní krajského přeboru. V patách se jim snaží udržet zejména moravskotřebovský Slovan, i ten uspěl v tomto kole na sto procent v České Třebové 10:6 (Kalandra 4,5, Mrva 3,5, Maděra 1,5, Smetana 0,5) a Svitavách 10:1: (Kalandra 3,5, Mrva 2,5, Maděra 2,5, Smetana 1,5).



Jsou to právě stolní tenisté ze Svitav a České Třebové, kterým nejakutněji hrozí pád do okresních soutěžích, ačkoli teď kromě porážek s Moravskou Třebovou dokázaly zabodovat proti Poličce (Svitavy 9:9 a Česká Třebová B 10:3).



KRAJSKÝ PŘEBOR SKUPINA B – pořadí po 14. kole: 1. Orel Vysoké Mýto (41), 2. TJ Slovan Moravská Třebová (36), 3. Sokol Mistrovice (35), 4. TTC Ústí nad Orlicí C (31), 5. Orel Orlice (30), 6. Sokol Žamberk (28), 7. TTC Ústí nad Orlicí D (28), 8. TJ Sokol Sudslava (27), 9. KST SK US Steinerová Choceň C (24), 10. Spartak Polička (21), 11. TJ Sokol Česká Třebová B (18), 12. TJ Svitavy (17).