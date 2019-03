Byl to svým způsobem zvláštní duel. Když se totiž člověk podívá na celkovou užitečnost obou týmů (96 – 51) a třeba na poměr házených trestných hodů (čtyřiadvacet ku osmi), řekl by si, jak jednoznačná partie to musela být.

Omyl, Tuři zlomili odpor oslabeného soupeře definitivně v poslední minutě.

Pardubická kalamita na rozehrávačském postu znamenala, že nový muž Singletary nejenže nastoupil, on zápas bez pár desítek sekund odtáhl celý!



Od začátku se skóre posouvalo jen velmi pozvolna, záhy bylo zřejmé, že se kdovíjaký střelecký den konat nebude. Domácí byli po většinu času o pár bodíků napřed, ale do výraznějšího trháku se nedostali.



Ten si schovali do startu druhého poločasu, i díky tomu, že Beksa nastřádala za necelou minutu čtyři fauly. Rázem z toho bylo vedení jedenáctibodovým rozdílem (45:34). Jenže za hosty hrál výborný zápas pod košem Švrdlík, přidal se Pavlovič a svitavský rozlet byl rychle zastaven.



Ještě ve 34. minutě se prosadil Pavlovič a bylo to o jediný bod (54:53). A hosté měli i několik útoků na to, aby vývoj překlopili, vytvořili si slibné střelecké pozice, ale ke své škodě když bylo potřeba dát, tak nedali. Na rozdíl od Turů…



Těm v závěru skvěle zahrál Marko, k němu se přidali Aiken se Slezákem a byl z toho zase odstup, sice nikterak propastný (nejvýše osmibodový), ale vzhledem ke střelecké nepohodě, jaká tento zápas provázela, rozhodující.



Pardubický Kohout sice ještě trefil trojku, ale to bylo o pár minut později, než by byl jeho celek potřeboval. Takto jen korigoval výsledek, navíc při posledním útoku Svitav byl při trojkovém pokusu faulován Slezák a třemi šestkami napsal tečku za zajímavým regionálním derby hraném ve fantastické kulise plné haly.



Za pozornost ještě stojí nevídaných pětadvacet útočných doskoků Pardubic, které z tohoto skvělého čísla kvůli nízké úspěšnosti střelby nevytěžily tolik, kolik mohly a měly.



Tuři vedli v utkání bezmála třiatřicet minut a z tohoto pohledu lze jejich výhru označit za zaslouženou.

Kooperativa NBL, skupina A1, 3. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice 71:63 (18:17, 34:32, 52:49)

Body: Slezák 19, Aiken 14, Marko 13, Puršl 11, Kovář 4, O'Brien 4, Jelínek 4, Welsch 2 – Švrdlík 20, Pavlovič 16, Kohout 8, Michal Svoboda 6, Potoček 5, Nečas 3, McGaughey 3, Singletary 2. Rozhodčí: Matějek, Karafiát, Znamínko. Fauly: 14:21. Pět chyb: 40. Potoček (Pardubice). Trestné hody: 24/18 – 8/4. Trojky: 5:9. Doskoky: 47:46. Diváci: 983. Hráč zápasu: Aiken (Svitavy).

Další výsledky:

egoé Basket Brno – Sluneta Ústí nad Labem 72:81, BK Olomoucko – ČEZ Basketball Nymburk 94:98, BK Opava – BK Armex Děčín 70:58.

Pořadí:

1. Nymburk (100.0), 2. Svitavy (68.0), 3. Ústí nad Labem (64.0), 4. Olomoucko (56.0), 5. Pardubice (56.0), 6. Děčín (56.0), 7. Opava (44.0), 8. Brno (40.0).



Podrobnosti připravujeme.