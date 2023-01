Účastníci měli za sebou maratonskou etapu, o veškerou techniku se večer museli postarat sami. „Martin to zvládl v pohodě. Jenom popisoval, že někde trochu spadl, tak na motorce odpadlo pár šroubků z kapotáže. Motorka je ale v dobrá, jeho kotník také,“ dodal Krajčovič.

V „Pusté končině“ to také v pátek byla makačka. „Opět to byly velké a měkké duny, jelo se v nich rychle a těžce. Máme za sebou dvanáct etap, což je takový malý Dakar. Normálně by bylo všechno hotovo, nicméně před námi jsou ještě dvě etapy. Musím to dotáhnout fyzicky a motorka technicky,“ věděl Michek.

Před ním je v celkovém pořadí Argentinec Franco Caimi, mezi nimi je minuta. „Máme strategii danou, co je před ním, tak na výkon už nemáme. Už to bude těžké dohnat. Soustředíme se na to, abychom tyto vybojované pozice neztratili hlavně a uvidíme, co se bude dít před námi,“ dodal Ervín Krajčovič. Jeho tým opět poutá na Dakaru pozornost – vždyť společně s Michkem jsou druhým soukromým týmem v první patnáctce celkového pořadí Dakaru.