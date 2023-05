Opačný scénář, alespoň v prvním poločase, opačný výsledek. Pardubičtí basketbalisté na podruhé dobyli pandí brloh. Čtvrtfinálová série je tak pro ně po výjezdu na sever Čech vyrovnaná. V sobotu budou na domácí palubovce usilovat o získání mečbolu.

Pardubičtí basketbalisté zlomili čtvrté čtvrtfinále ve svůj prospěch. Radost z vyrovnání série měli nezměrnou. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Kooperativa - 4. čtvrtfinále: Sluneta Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice: 73:77 (23:22, 43:36, 61:54).

Body: Svejcar 19, Johnson, Pecka a Martin po 13, Hicks 11, Haiblík 4 – Vyoral, Dickerson po 16, Neal 12, Švrdlík 10, Pekárek 9, Čolak 7, Rikić 4, Štěrba 3. Rozhodčí: Hruša, Scholze, Vošahlík. Fauly: 21:25. Trestné hody: 32/22 – 21/12. Trojky: 7:5. Doskoky: 32:53. Diváci: 1056. Stav série: 2:2.

Pamatujete na začátek třetího utkání? Jistě, že ano, kdo by zapomněl na pardubický nástup 13:0. Tak něco podobného se v opačném gardu odehrálo ve čtvrtém duelu. Ústí se ujalo vedení 8:0. Beksa ale zareagovala dříve a snížila na rozdíl tří bodů. Domácí ale dál režírovali vývoj utkání podle svého. Soupeři odskočili o devět bodů. A v tu chvílí se rozjela stíhací jízda hostů. Ze stavu 9:17 se přiblížili protivníku na jediný bodík. A kdyby Švrdlík proměnil oba trestné hody, mohly Pardubice poprvé v zápase vést. Místo toho se Pandy vzdálily o čtyři koše. Poslední slovo prvního kvartálu měl ale Štěrba a jeho přesná trojka.

Druhá čtvrtina už se odehrála bez větších houpaček. Jako první se trefil Neal a teď už pardubičtí do plusu dostali. Chvíli se skóre přelévalo ze strany na strany, než si vedení Severočeši zase vzali natrvalo pod svůj patronát. Závěr tohoto období hostům nevyšel. Z jednobodové ztráty se propadli na sedm.

Po výměně stran se obraz hry nezměnil. Sluneta soupeři bodově unikala, město koní podnikalo dostihy… Na rozdíl od druhé čtvrtiny se ale Pardubicím nedařilo přiblížit. Více než na pět bodů jim to domácí neumožnili. Ba co víc ve druhé pětiminutovce této části si poprvé v utkání vypracovali dvojciferný náskok (59:58). Východočeši mohli být rádi, že před závěrečnou epochou ztráceli „pouze“ sedm bodů.

Úvod poslední desetiminutovky nesliboval nějaké drama. Ale basketbal to je sport okamžitých zvratů. Když ústečtí obři zaveleli trojkou k definitivnímu zlomu, pardubický tým je rychle vyvedl z omylu. Po šňůře 6:0 za minutu a půl snížil na 64:66. To nebylo všechno, protože na obzoru se objevil dokonaný obrat. Po trojce Vyorala vedla Beksa 71:70 a vzápětí Nealova střela zabubnovala jen na obroučku. Po neúspěšné střele Hickse z dálky se na druhé straně neprosadil ani Dickerson. Napodobil ho Hicks. Přesnou mušku měl až znovu trojkující Vyoral. Půl minuty před koncem mohl stejný hráč poslat svůj tým mimo dosah, ovšem nedal ani jeden trestný hod. Koš s faulem rozpoutal nervní půlminutu, když domácí snížili na 73:74. A začalo se s taktickými fauly. Neal prohnal košem jeden, ale domácí se dopustili ztráty a autor předchozího koše zvýšil na 77:73 pro své družstvo. Do konce chybělo jedenáct vteřin. V nich už se skóre nepohnulo sem ani tam…

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice):

"Znovu velice vyrovnané utkání. Víme, jak těžké je hrát v Ústí, ale od začátku jsme věřili ve výhru. Klíčová dnes byla koncovka, respektive poslední čtvrtina, kdy v útoku tak silný tým, jakým Sluneta je, dal jen 12 bodů. My jsme udělali nějaké změny v obraně a to nám bylo to, co nám duel vyhrálo. Pořád to ale není nic speciálního, je to jeden krok do semifinále, ale pořád potřebujeme další dva. Soustředíme se na páté utkání."



Tomáš Vyoral (rozehrávač BK KVIS Pardubice):

"Myslím, že dnes jsme 36 minut tahali za kratší provaz, ale stále jsme věřili, že to můžeme otočit. V poslední čtvrtině jsme bojovali a bránili tak, jak bychom to měli dělat pořád, a i díky několika střelám v závěru jsme dokázali zvítězit. Pro nás je to hrozně důležitá psychická vzpruha, jelikož jsme si dokázali, že můžeme vyhrát i v Ústí, navíc jsme Slunetu udrželi na 73 bodech, což je náš celosezónní průměr. Čeká nás páté utkání, klíčový duel celé série, musíme do něj vstoupit tak, jako jsme dnešní střetnutí končili."

Jan Šotnar (trenér SLUNETA Ústí nad Labem):

"V první řadě gratulace Pardubicím, které dnes chtěly o trochu víc, bojovaly až do konce. My jsme bohužel prohráli na doskoku, což se nám v této sérii ještě nestalo, navíc jsme netrefili pár otevřených střel, někteří hráči zkrátka neměli svůj den, což je škoda, jelikož si myslím, že jsme měli dnes velkou šanci toto utkání vyhrát. Série ale nekončí, budeme bojovat dál."



Johan Haiblík (křídlo SLUNETA Ústí nad Labem):

"Myslím, že jsme měli dobrý první poločas, bohužel ve druhém jsme nedali skoro žádné body, hlavně v poslední čtvrtině. Tam jsme jich dali jen 12, a s tím se vyhrát nedá."