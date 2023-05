Bronz. To je jediné téma série mezi mistrovským Nymburkem a Pardubicemi. Po prvním utkání o třetí místo má blíže k posledním dostupným medailím český basketbalový gigant posledních patnácti let. O své výhře 93:75 ale rozhodl až po změně stran. Utkání doprovázela klasika Beksy: výborný první poločas a ten druhý? O něm raději nemluvit. Nicméně na rozdíl od semifinálových bojů celek Dina Repeši nastoupil v hodně osekané sestavě a rychle mu docházely síly.

Pardubičtí basketbalisté (v bílém) v souboji o bronz ztrácejí jeden zápas. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – o třetí místo: 1. zápas

Era Basketball Nymburk – BK KVIS Pardubice 93:85 (21:20, 42:43, 69:61).

Body: Kříž 18, Autrey 13, Kovář 12, Watson a Palyza po 10, O. Sehnal a Tůma po 9, Váňa a Benda po 5, Boeheim 2 – Pekárek 18, Švrdlík 17, Štěrba 11, Dickerson 10, Vrábel 7, Neal a Šafarčík po 6. Rozhodčí: Baloun, Blahout, Salvetr. Fauly: 22:23. Pět chyb: Švrdlík a Dickerson (oba Pce). Trestné hody: 19/13 - 25/20. Trojky: 8:5. Doskoky: 45:37. Diváci: 455.

Stav série: 1:0.

Pardubická marodka po děčínské sérii pořádně nabobtnala. Do města basketbalu jen odcestovali rozehrávač Vyoral a pivot Rikić. Naopak doma v posteli zůstal nemocný křídelník Čolak.

Domácí vstoupili do utkání rychlou trojkou Váni. Beksa však nástup zachytila a rovněž Štěrba se blýskl trojkou, která znamenala vyrovnání na 5:5. Potom se oba týmy střídaly ve vytváření minibrejků. Vydařený začátek měl na palubovce střídající Autrey. Bývalý pardubický hráč proměnil dvě střely za obloukem v trojkové koše. Jenže pardubičtí dlouháni vždy našli odpověď. A když v závěru otevíracího dějství zamezili dalšímu úniku Nymburka, prohrávali po deseti minutách pouze o bod.

Zkraje druhé čtvrtiny zafungovala domácím reprezentační spolupráce, když Sehnal třikrát nabil na koš Kovářovi. Jejich zásluhou se Středočeši dostali do šestibodového trháku. Náskok si udrželi zhruba dvě minuty, poté však nasadili hosté k mohutné protiofenzivě. Z nepříznivého stavu 27:33 se propracovali až k vedení 34:33. Český hegemon posledních patnácti let si pěti body v kuse zlepšil náladu, do kabin však odcházel poněkud zamračen, neboť znovu ztrácel.

Druhý poločas rozjeli pardubičtí basketbalisté dvěma dvoubodovými koši za sebou. Reakce favorita ale byla silná v podobě „devítkové“ série. To ještě Východočeši nevěděli, co je čeká. Po snížení na dva body schytali ještě delší šňůru (10:0). A tak se na ukazateli skóre objevilo 61:49. Tedy první dvojciferný náskok domácího týmu. Už už to vypadalo, že Pardubice by udělaly nejlépe, kdyby ve třetím kvartálu raději nevstupovaly na hřiště. Po dvou příšerných z venkovních semifinále si střihaly další. Stopku nymburskému ničení vystavěly těžké trojky Vrábela a Pekárka. Přesto ji prohrály vyšším rozdílem v poměru 18:27. Roli hlavního tahouna v bílém dresu převzal další reprezentant Kříž.

Na začátku posledního hracího období si vzal Nymburk desetibodové vedení zpět a hosté už se nezmohli na větší odpor. A tak soupeř navyšoval svůj náskok. Na patnáct a tento rozdíl si udržel do poloviny této části. Hosté zápas nezabalili, ale ne a ne se dostat pod tu psychologickou hranici, což v basketbale znamená pod jednu cifru. Dva pardubičtí střelci v podobě Pekárka a Švrdlíka totiž na střelecky početnější soubor Nymburka stačit nemohli. K nim se bodově přiblížili ještě Štěrba s Dickersonem. Bývalý král podal vzorový kolektivní výkon a nakonec zvítězil o osmnáct bodů. Symbolicky jako osmnáctinásobný český šampion.