Bronzové medaile mají nové majitele. Stali se jimi nymburští basketbalisté. V nejkratším možném termínu ovládli minisérii o třetí místo s Pardubicemi. Ve druhém utkání se bývalý král choval jako za starých časů. Svého soupeře převyšoval od začátku ve všech činnostech. Domácí ano jednou v utkání nevedli. Nutno ale podotknout, že Bekse stále chyběly dvě opory: rozehrávač Tomáš Vyoral a 219 centimetrů vysoký Robert Rikić.

Pardubičtí basketbalisté bronzové medaile nezískali. Na krku se houpou nymburským dlouhánům. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - o třetí místo: 2. zápas

BK KVIS Pardubice – ERA Basketball Nymburk 81:99 (14:30, 40:56, 59:74).

Body: Neal 16, Vrábel a Švrdlík po 13, Dickerson 12, Šafarčík 11, Štěrba 10, Pekárek a Čolak po 3 – Tůma 18, Autrey 17, Palyza 16, O. Sehnal a Kříž po 11, Váňa 8, Watson 7, Benda 6, Kovář 3, Boeheim 2. Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Pokorný. Fauly: 23:24. Trestné hody: 35/26 – 25/16. Trojky: 5:13. Doskoky: 35:36. Diváci: 1030.

Konečný stav série: 0:2, třetí místo obsadil Nymburk.

Pardubický trenér Dino Repeša mohl posílit zúženou rotaci o uzdraveného Mateo Čolaka. Znovu se tak nabízely uvolněné minuty pro Matyáše Vrábela. A mladík jich využil…

Stále ještě úřadující mistr za to vzal hne od začátku. Skóre otevřel expardubický Autrey, na kterého navázal tříbodový Váňa. Kouč Východočechů si vzal první time out už po dvou minutách za stavu 1:9. Následující pardubické akce byly zastavovány fauly, ovšem trestné hody se staly velkým kamenem úrazu domácího týmu. Po šesti minutách svítilo na ukazateli skóre 9:20, když domácí zaznamenali sedm bodů ze šestek. Kdyby jich košem prohnali více, mohli být soupeři na dosah. První čtvrtina určila osud zbývajícího průběhu. Nymburk ji ovládl 30:14. Skoro to vypadalo, že se vrátil čas o nějakých deset let, kdy Středočeši sestřelili kohokoliv a kdykoliv.

Zkraje druhé epochy to chvíli vypadalo na pardubickou vzpouru. Po pěti bodech Vrábela v řadě a příspěvku Dickersona, se Beksa přitáhla na deset bodů. Jenže odpověď českého hegemona poslední dekády byla zdrcující. Šňůrou 11:0 si vytvořili náskok, o který už nemohli přijít… Pardubickým se ale musí dát kredit, že se nevzdali a snažili se o korekci. Jednadvacetibodovou díru zaházeli téměř z poloviny, když je k tomu psychologicky důležitému momentu přiblížil trojkující Čolak. Nicméně hosté sáhli stejné zbrani a Palyza s Tůmou vrátili v poločase rozdíl jako po první čtvrtině.

Třetí část by se dala charakterizovat jako pardubické snížení na třináct a nymburský protitah. Na tento rozdíl se dostali domácí hned pětkrát. Po jejich posledních pokusu v tomto hracím období, hosté pláchli na osmnáct.

Ve čtvrtém dějství pokračovala marná stíhací jízda Beksy. Po dvou a půl minutách se sice zablýskalo na dramatickou koncovku, protože pardubičtí dlouháni po Nealově koši stáhli náskok protivníka na osm bodů (70:78). V tuto chvíli začal úřadovat reprezentační rozehrávač Sehnal. Pěti body v kuse znovu posunul rozdíl na třináct. Ještě jednou, a to záhy, se Pardubice dostalyna jedenáct. A tím to zhaslo. Zbývající čtyři minuty už si bývalý mistr mistrovsky pohlídal. Nakonec domácí basketbalisty ušetřil potupné stovky.

Hlasy po utkání

Dino Repeša (trenér domácích):

"Musím říct, že jsme byli blíž finále než třetímu místu. Zdravotní situace před touto sérií nebyla dobrá: dva hráči z první pětky byli out, Čolak měl ještě včera teplotu, Šafarčík měl kotník jako meloun, ale chtěl hrát… Z tohoto pohledu jsme neodehráli špatný zápas. Myslím, že kluci udělali maximum. Škoda špatného začátku, který v podstatě rozhodl. Ve druhém poločase jsme se sice vrátili zpátky na rozdíl 8 bodů, ale už jsme neměli dost hráčů, abychom s tak silným Nymburkem odehráli dramatickou koncovku. Chtěl bych poděkovat hráčům, protože Pardubice jsou po pěti letech mezi nejlepšími čtyřmi týmy v lize. Odehráli jsme sedmizápasové série ve čtvrtfinále i v semifinále, což je pro některé hráče velice cenná zkušenost."

Kamil Švrdlík (hráč domácích):

"Řekli jsme si, že do zápasu vstoupíme s velkou energií, ale to se bohužel nestalo a brzy jsme prohrávali dvouciferným rozdílem. Nymburk se uklidnil, naopak my jsme nebyli schopni bránit tak, jak bychom potřebovali. Nezvládali jsme hlavně situace 1 na 1. Hosté z nich měli buď přímo koš, nebo vyhazovali míč ven, odkud měli dobrou úspěšnost. Ve druhém poločase jsme se dotáhli na 8 bodů a vypadalo to, že momentum je na naší straně, ale vždycky jsme pak dostali dva tři koše, takže jsme se nikdy nedostali úplně do těsného kontaktu. Za mě je to zklamání, takhle jsme určitě nechtěli končit sezonu. Odehráli jsme doma skvělé zápasy, i v průběhu play-off, chtěli jsme se rozloučit s našimi fanoušky vítězstvím a protáhnout sérii až do pondělí. Myslím si, že jsme na Nymburk měli i v tom oslabení, v jakém jsme byli, ale potřebovali jsme hrát jiným stylem, což jsme vůbec nezvládli."

Pavel Budínský (asistent trenéra hostů):

"Myslím si, že jsme měli velmi dobrý vstup do zápasu, což jsme chtěli. Dostali jsme domácí pod drobný mentální tlak. Hned po první čtvrtině jsme vedli o 16 bodů, měli jsme lepší exekuci jak v obraně, tak v útoku. Domácím se moc nedařila střelba trestných hodů, neměli dobrou selekci střel, nicméně první poločas byl pořád v režimu, kdy bylo z obou týmů cítit drobné zklamání ze semifinálového vyřazení. Postupem času to vypadalo, že budeme utkání kontrolovat, vedli jsme až o 20 bodů, ale Pardubice se rozhodly hrát vabank, domácí hráči si brali jednodušší střely, někteří jako Neal to ještě chtěli zlomit. Snížení na 8 bodů se stalo energií pro pardubické fanoušky, ale rozumnou, chytrou hrou a dobrou spoluprací jsme tento propad včas zastavili a řekl bych, že jsme zaslouženě vyhráli. Obě utkání jsme zvládli lépe. V tuhle chvíli je to pro nás pěkná výhra v souboji dvou zklamaných týmů. Já osobně jsem za ni moc rád, protože medaile je medaile."

Jakub Tůma (hráč hostů):

"Chtěli jsme zakončit sezonu vítězně, po našem zklamání, kdy jsme nepostoupili do finále. Je to pro nás nová zkušenost: asi ne moc příjemná, i když 3. místo je furt dobré, ale naše standardy jsou někde jinde. V příští sezoně je budeme chtít vrátit. Co se týče dnešního zápasu, řekl bych, že jsme začali o dost koncentrovaněji než Pardubice, což jsme chtěli. Rychle jsme si vytvořili 10bodový náskok a rozdíl se poté pořád pohyboval mezi 10 až 20 body."