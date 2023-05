Zůstali duchem v kabině a Válečníci je roztrhali. Pardubičtí basketbalisté absolutně nezvládli třetí čtvrtinu a Děčín proměnil pátý zápas série v jasnou záležitost. Přitom domácí nastoupili bez potrestaného, svého nejlepšího střelce Nicholse, hosté naopak poprvé v semifinále mohli nasadit Neala. Rozdíl v síle rotacích se však absolutně neprojevil. Děčín je tak jednu výhru od finále.

Páté semifinále play off ovládl zásluhou mimořádné třetí čtvrtiny domácí Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Kooperativa NBL – 5. semifinále:

BK Armex Děčín – BK KVIS Pardubice 83:62 (22:15, 35:35, 60:41).

Body: Svoboda 26, Walton 19, Pomikálek 9, Josipović 8, Bruner a Macháč po 7, Kroutil 4, Mach 2, Jansa 1 – Rikić 12, Šafarčík 11, Dickerson 8, Švrdlík 7, Pekárek 6, Vyoral 5, Lukeš a Čolak po 4, Potoček 3, Neal a Štěrba po 1. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Vošahlík. Fauly: 23:28. Trestné hody: 31/23 – 20/8. Trojky: 4:4. Doskoky: 43:33. Diváci: 1200.

Stav série: 3:2.

Pardubice se ocitly v nehostinném prostředí, které svoji nevoli dávalo najevo především, když míč držel Tomáš Vyoral. Jejich bučení ale postupem času sláblo a fanoušci v bílém si užívali velkého obratu svého týmu.

První čtvrtina vyzněla ve prospěch domácích. Přesně stříleli, ale hlavně přes jejich zónovou obranu se Beksa těžko prokousávala. Po dvou minutách vedli 7:2. Hosté za devět minut nastřádali pouhých dvanáct bodů a prohrávala rozdílem osmi. Také proto, že Mateo Čolak a hlavně Kamil Švrdlík rychle nasbírali dva fauly. Severočeskou střeleckou muziku tvrdil Matěj Svoboda, který se celý první poločas držel zhruba na polovině bodů svého týmu.

Podobný obrázek nabídla i první pětiminutovka druhého kvartálu, po které měli Válečníci k dobru šest bodů (30:24). Pardubice ale do konce prvního poločasu zosnovaly tvrdý atak. Po šňůře 11:2 se teprve podruhé v utkání propracovaly do plusu. Také zásluhou akce, kdy Robert Rikić dal koš s faulem. Dokonce nesportovním. Jenže z vedení se pardubičtí obři dlouho netěšili, atak prvních dvacet minut nemělo dílčího vítěze.

Hosté nezachytili ani vstup do další liché čtvrtiny. Po třech minutách znovu ztráceli osm bodů a po necelých pěti poprvé prohrávali dvojciferně. To však nebylo všechno. Zatímco jim na útočné polovině soupeř nedopřával prostoru, tak do jejich koše pršela střela za střelou. Padali, padali, až se ocitli na dně propasti. Třetí část ovládl Děčín 25:6!!!

V závěrečném období se Východočeši zpočátku nadechli ke stíhačce. Domácím nedovolili dvě a půl minuty skórovat a devatenáctibodové manko stáhli na dvanáct. Naposledy. Válečníci se totiž opět rozparádili. Čtyři minuty před koncem už vedli o jednadvacet bodů. Utkání dohrávali v naprosté euforii, zatímco Beksa nepodala výkon hodný play off.