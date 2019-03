Choceňští hráči promarnili na domácích stolech možnost posunout se ze sestupových prvoligových vod. Přestože získali na svoji strany oba debly, tak v dalším průběhu se vývoj postupně obrátil ve prospěch soupeřů z Hradce Králové. Ve třetí lize klopýtly Holice, když v nekompletním složení podlehly Bohnicím a jejich pronásledovatelé z Tesly Pardubice se k nim přiblížili na rozdíl tří bodů. V závěrečném dějství je na pořadu mimo jiné vzájemná bitva krajských rivalů, oba navíc s jistotou postupují do závěrečného třetiligového finále určeného pro dvě nejlepší družstva dlouhodobé fáze sezony. V předposledním pokračování ligových soutěží žen potvrdily formu chrudimské stolní tenistky a drží si lichotivé umístění v top druholigové trojce.

Výsledky od stolů

1. LIGA MUŽI – 23. – 24. KOLO: KST SK US Steinerová Choceň – DTJ Hradec Králové B 7:10 (body: Štrof 2,5, Bělohlávek 1,5, Čopián 1,5, Liška 1,5). Umístění: 12. Choceň (35 bodů).



3. LIGA MUŽI SKUPINA C – 19. – 20. KOLO: Jiskra Holice – SF SKK El Niňo Praha 10:4 (Táborský 2,5, Mádlo 2,5, Koubek 1, 4 x w.o.). TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou-Mšeno – Tesla Pardubice 6:10 (Merta 4, Šimonek 2,5, Dostál 2,5, Lukeš 1). SKST Liberec E – Lokomotiva Pardubice 10:0. Jiskra Holice – Slovan KST Bohnice 5:10 (Mádlo 3, Koubek 2). SKST Liberec E – Tesla Pardubice 2:10 (Merta 3,5, Dostál 2,5, Šimonek 2,5, Lukeš 1,5). TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou-Mšeno – Lokomotiva Pardubice 10:2 (Ecler 2). Umístění: 1. Holice (57), 2. Tesla Pardubice (54), 12. Lokomotiva Pardubice (20).



1. LIGA ŽENY SKUPINA B – 19. – 20. KOLO: TTC Ústí nad Orlicí – TJ Sokol Děhylov 4:6 (Šedová 2,5, Svojanovská 1,5). TTC Ústí nad Orlicí – SKST Baník Havířov B 4:6 (Svojanovská 2,5, Šedová 1,5). Umístění: 6. Ústí nad Orlicí (33).



2. LIGA ŽENY SKUPINA C – 19. – 20. KOLO: SK Dobré C – TTC Ústí nad Orlicí B 8:2 (Cyranyová 2). SK Dobré C – TJ Sokol Chrudim 3:7 (T. Sedláčková 3,5, M. Sedláčková 2, Heřmánková 1,5). Umístění: 3. Chrudim (37), 7. Ústí nad Orlicí B (26).