Svěřenkyně hradecké trenérky Romany Ptáčkové čeká závěrečný duel kvalifikační skupiny I, ze které propluje na ME pouze vítěz. A bude to kdo s koho. I Nizozemky totiž ještě živí šanci na postup. Naopak Irky, čtvrteční soupeřky českého výběru, jsou ze hry venku a skončí v tabulce poslední.

„To, že můžeme i o pár bodů prohrát, si nebudeme připouštět. Určitě o tom před zápasem nebudeme vůbec mluvit. Musíme mít nastavené hlavy na vítězství, jako v každém jiném zápase. Že to bude strašně těžké, to víme, ale o prohře nebudeme přemýšlet,“ říká trenérka Romana Ptáčková.

Její tým v zemi tulipánů před dvěma a půl měsíci zvítězil 71:66, ovšem teď to bude úplně jiný zápas. Především proto, že Holanďanky oproti domácímu utkání už budou mít k dispozici svoji ústřední rozehrávačku Corneliusovou, která hraje pravidelně Euroligu. „Je to pro ně rozdílová hráčka, tvoří jim hru, její přehled je hodně znát,“ je si dobře vědoma kormidelnice české reprezentace.

Trenérka českého týmu Romana PtáčkováZdroj: CZ.BASKETBALL

„Pod košem mají velmi zkušené hráčky a my hodně postrádáme pivotku Julii Reisingerovou, která byla v Nizozemsku naprosto famózní a rozdílovou hráčkou. Musíme ji společně nahradit, to bude asi nejtěžší úkol,“ dodává.

HRADECKÉ LVICE V REPRE



trenérka Romana Ptáčková

rozehrávačka Kateřina Zeithammerová

křídelnice Pamela Therese Effangová

pivotka Klára Vojtíková

Dá se tedy očekávat mnohem těžší střetnutí než ve čtvrtek, kdy si Češky vcelku hravě poradily s Irskem (74:57). „Počítám s maximální bojovností, ale musí tam být i kvalitativně maximální výkon. To, co jsme předvedly s Irskem, by podle mě na Nizozemky nestačilo,“ soudí Ptáčková.

„Bude to úplně jiný zápas než s Irskem. Nizozemsko je jiný tým, velmi zkušený. Takže si myslím, že to bude hlavně o zkušených hráčkách, co za sebou už něco mají,“ domnívá se zkušená lodivodka.

Kvalifikační skupina I - tabulka

1. Česko 3 3 0 215:177 6

2. Nizozemsko 3 2 1 207:187 5

3. Irsko 4 0 4 227:285 4