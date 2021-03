/ROZHOVOR, FOTO/ Když stojí na střelnici, sem tam od plic přes respirátor zařve. Jindy zakroutí hlavou. Ondřej Rybář, kouč mužské reprezentace a sportovní ředitel biatlonového svazu, zatím na Vysočině nemá důvod k radosti. „Nejsme spokojeni,“ přiznal.

Ondřej Rybář. | Foto: ČTK

Jak byste z pohledu českého týmu zhodnotil první týden v Novém Městě?

Holky o víkendu nepředvedly špatné výkony. Bohužel na poslední střelbě ve stíhačce propadly níž pořadím. Ale byly to zajímavé závody. Klukům rovněž nemohu při sobotním sprintu vytknout, že by nebojovali. Jenže konečný výsledek byl špatný. Prostě nemůžeme říkat, že je to v pohodě. Není. Vidím tam však velkou chuť, to je solidní základ, aby-chom na něm stavěli další výsledky. Ač tady nejsou plné tribuny, pro nás je to stále domácí prostředí, a o to hůř vnímáme každý neúspěch. Doufám, že si reputaci ještě napravíme.