Předstartovní sychravé počasí neodradilo závodníky od rekordní účasti ve druhém běžeckém závodu poháru D35. Na start již 12. ročníku Vysockého krosového půlmaratonu, který se běží společně s dalšími doplňkovými běhy na 3,5 a 7 km, se postavilo celkem 241 běžkyň a běžců všech věkových kategorií. Dosavadní rekord byl z roku 2019 a to 236 běžců.

Vysocký krosový půlmaraton se povedl i přes nepříznivé počasí. Pořadatelé oslavili rekordní účast. | Foto: Ondřej Kaplan

Účast a vítězové v jednotlivých bězích:

Hlavní závod - půlmaraton (68 celkem) - muži: Radomír Randa, ženy: Denisa Kozáková z BK Náchod

Závod 7 km (81 celkem) - muži: Jan Czagan z SDH Dědek, ženy: Jana Klinecká z Hlinska

Závod 3,5 km (92 celkem) - chlapci (do 15 let včetně): Antonín Jedlička z TJ Sokol Roveň, dívky (do 15 let včetně): Anna Malá z OB Horní Jelení

Na start, průběh i čas po doběhu se počasí zlepšilo, takže panovaly téměř ideální běžecké podmínky.

Oba vítězové z hlavního závodu si připsali po 100 bodech do Běžeckého poháru D35. Pohár bude pokračovat v sobotu 13. května Hradubickým během - běh se dvěma starty a jedním cílem.

Pozávodní hudební vystoupení kapely Jeden je vadnej muselo být předčasně ukončeno kvůli silné průtrži mračen, která se přes areál hřiště ve Vysoké u Holic odpoledne přehnala.

Pořadatelé z SDH Vysoká u Holic děkují všem závodníkům za hojnou účast a všem svým partnerům a sponzorům za přízeň a podporu závodu.