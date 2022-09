„Doufám, že jsme daleko od toho, aby se sport stal aktivitou jenom pro bohatší,“ říká předseda litomyšlského klubu MARTIN ŠORF. Podle jeho slov by to byla obrovská škoda, když už se dětí vrátily ke sportování po dvou letech covidových zákazů a omezení. Pokud však provozovatelé sportovišť nedokáží udržet únosné nájmy, bude to pro amatérský těžko překonatelná překážka.