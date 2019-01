Dobšiná, Slovensko – V Dobšiné se Miloš Beneš historicky pravidelně umísťuje do třetího místa v absolutním pořadí a ani nyní neudělal výjimku.

Miloš Beneš při závodě v Dobšiné. | Foto: GMS Racing team

Časy z tréninkových a první závodní jízdy nasvědčovaly, že by umístění na druhém místě v Mistrovství Evropy závodů automobilů do vrchu v absolutním pořadí kategorie II. za Faggiolim neměl být problém. Realita bývá na závodech často jiná a nefunkční baterie, která napájí řazení převodovky Sadev, byla příčinou pomalejší druhé závodní jízdy, což v součtu časů odsunulo závodníka lanškrounské stáje GSM Racing team na třetí místo v ME v absolutním pořadí.

V mezinárodním mistrovství republiky Beneš v absolutním pořadí zvítězil a pokračuje v bodové stíhací jízdě prvního místa po výpadku závodu v Náměšti a Rechbergu. GMS Racing team se po technicky neúspěšném začátku sezony (problémy s převodovkou, prasklá poloosa) zaměří v druhé části na MMČR a pokusí se získat titul.

Výsledky ME – absolutní pořadí kategorie II.: 1. Simone Faggioli (ITA), 2. Fausto Bormoline (ITA), 3. Miloš Beneš (CZE) -0,238 vteřiny.

Výsledky MMČR – absolutní pořadí kategorie II.: 1. Miloš Beneš, 2. David Komárek, 3. Otakar Krámský. ⋌(rš)