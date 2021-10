Lukáš Palyza (křídlo ERA Basketball Nymburk): ”Řekl bych, že z naší strany bylo od první minuty vidět velké soustředění. Blíží se nám Liga mistrů a my chceme v české lize předvádět dominantní a výborné výkony. Dobrá obrana a velké soustředění rozhodlo celý zápas. Všichni jsme byli na jedné vlně, náskok jsme si vlastně vybudovali už v první čtvrtině a potom jsme ho už jen drželi a kontrolovali hru.”

Tomáš Vyoral (rozehrávač BK JIP Pardubice): ”Do zápasu jsme vstupovali tak, že jsme chtěli Nymburk minimálně potrápit, ne-li porazit. V prvním poločase jsme byli všude, ne o krok, ale o pět kroků pozdě. Nechali jsme Nymburk rozjet a když se chytnou všichni hráči, tak to už nezastavíte. Nastoupili na nás s obrovskou energií, rozstříleli se a když jsme v poločase prohrávali o 30, tak už bylo skoro hotovo a druhý poločas už se jenom tak dohrávalo.”

Dino Repeša (trenér BK JIP Pardubice): ”Pro Nymburk to dnes byl jednodušší zápas. Začali jsme špatně v obraně a dostali jsme hodně bodů v první čtvrtině a takhle se s Nymburkem nedá hrát. V druhém poločase už neměl Nymburk takový tlak na míč a nám se dařilo víc než v prvním poločase. Chyběli nám dva důležití hráči, Pepa Potoček a Michal Svoboda, a já jen doufám, že se vrátí co nejdřív.”

