Ano, tak takhle by to šlo. Beksa odehrála celý zápas s velkou energií a nasazením na obou polovinách hřiště, k těmto atributům navíc přidala i pořádnou porci basketbalových dovednosti a ejhle, najednou se ukázalo, že i soupeře pyšnícího se aktuální skvostnou formou dokáže přehrát. Především na druhou čtvrtinu (26:10) se pardubickým fanouškům dívalo velice příjemně. Ne, že by se domácí nevyvarovali dílčích horších pasáží, zejména v závěru třetí a zkraje poslední periody, ale zavčasu vycítili nebezpečí, znovu zařadili vyšší rychlostní stupeň a zápas suverénně dotáhli k cenné výhře. Na výsledku se podílelo pět dvouciferných střelců, a to přesto, že střelba zpoza trojkového oblouku nebyla tou „disciplínou“, o kterou by se Beksa mohla opřít. Našla však dostatek jiných účinných zbraní.

SKUPINA A1, 3. kolo: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 90:74 (23:24, 49:34, 67:55). Body: Rikič 17, Neal 16, Šafarčík 16, Vyoral 13, Pekárek 11, Švrdlík 7, Čolak 4, Štěrba 4, Potoček 2 – Hicks 18, Dailey 18, Martin 13, Svejcar 11, Pecka 6, Johnson 5, Nábělek 2, Karlovský 1. Rozhodčí: Hruša, Ulrych, Vošahlík. Fauly: 28:21. Trestné hody: 17/13 – 24/17. Trojky: 3:7. Doskoky: 44:27. Diváci: 835.

Vanja Miljkovič, asistent trenéra Pardubic: Přesně takhle se chceme prezentovat ve skupině A1. Do zápasu jsme velmi dobře vstoupili, hráli jsme s velkou energií, stejně dobrý vstup jsme měli i do druhého poločasu. Je škoda, že na přelomu posledních dvou čtvrtin jsme polevili, hráči byli možná trošku nervózní a dělali drobné chyby v obraně i v útoku. Celkově ale můžeme být spokojeni, jsme hodně rádi, že jsme po dvou nepovedených pohárových čtvrtfinálových zápasech vstoupili do nadstavbové části ligy úspěšně.

David Pekárek, hráč Pardubic: Do zápasu jsme vstoupili výborně. Od první minuty jsme hráli s velkou energií a to jsme udrželi i dál, až na výpadek na konci třetí čtvrtiny. Jsme opravdu moc rádi, že jsme tenhle zápas zvládli. Co se týče mě osobně, úplně skvěle se necítím, vzhledem k tomu, že jsem se od minulého utkání s Ústím až do dneška pořádně nepohnul. Hlavní ale je, že jsme tenhle duel zvládli jako tým, to je super.

Jan Šotnar, trenér Ústí nad Labem: V první řadě bych chtěl pogratulovat Pardubicím k výhře. Jak jsem říkal, když už má naše série skončit, ať je to s týmem, který hrál dobře, a domácí dobře hráli. Hráli s větší energií než my. Naši klíčoví hráči byli unaveni po derby proti Děčínu, ale nechci se na to vymlouvat. Pardubice hrály lépe, my jsme začali hrát až ve druhém poločase a to už nestačilo.

Johan Haiblík, hráč Ústí nad Labem: Především bych chtěl pogratulovat Pardubicím, hrály opravdu skvěle. I když jsme bojovali, vždy, když jsme začali dotahovat, byly Pardubice schopné proměnit i těžké střely, což nám znemožnilo, abychom je bodově dorovnali. Oproti předchozím zápasům jsme do tohoto nevstoupili s takovou energií, což byl, myslím, hlavní faktor. Nic se ale neděje, jedeme dál, jedna prohra nás nesloží.

Další výsledky 3. kola:

Opava – Kolín 92:80, Brno – Ostrava 91:55, Děčín – Nymburk 70:68.

Pořadí:

1. Brno (18-7), 2. Nymburk (17-8), 3. Děčín (16-9), 4. Ústí nad Labem (15-9), 5. Pardubice (14-9), 6. Kolín (12-11), 7. Opava (13-12), 8. Ostrava (12-12).

Další program:

BK Opava vs. BK KVIS Pardubice (pátek 17. února, 18.00).