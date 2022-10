Body: Čolak 21, Rikić 12, Pekárek 11, Burda 10, Švrdlík 9, Štěrba 9, Svoboda 8, Vyoral 6, Potoček 3, Vrábel 2, Lukeš 2 - Howard 12, Knessl 11, Poljak 10, Gardner 9, Hanes 8, Rauch 5, Patekar 3, Wess 3, Kaeferle 2.

Hoste stačili se silami, respektive udržet tempo necelou první čtvrtinu. Pak domácí foukli do plachet, vytvořili si dvouciferný náskok a po zbytek utkání své vedení víceméně navyšovali. Ještě před koncem byli ve třicetibodovém plusu. Rakouský tým se na chvíli nadechl po změně stran, ale pardubičtí obři mu rychle zacpali ústa. Přes lehké ubrání plynu si zapsali stejně jako před týdnem v Záhřebu suverénní výhru.

Vanja Miljković (asistent trenéra domácích):

"Na zápas jsme se velmi dobře připravili, ale po prvním poločase jsme nebyli spokojeni s kontrolou doskoku. Ve druhém poločase jsme se to snažili změnit, ale bohužel se nám to tolik nepovedlo. Snažili jsme se udržet velkou rotaci a vysoký rytmus jako v našich předchozích třech zápasech. Musím říct, že s maximálním respektem k dnešnímu soupeři nejsme plně spokojeni s naší obranou, zejména defenzivními doskoky. S tím samozřejmě souvisí naše útočné doskoky, kde také nejsme spokojeni. Musím zopakovat, že to říkám s velkým respektem k Oberwartu, ale tým naší úrovně nemůže dát takové šance týmu, jako je Oberwart. Takže na tom musíme opravdu zapracovat směrem k sobotnímu ligovému zápasu s Kolínem."

Matěj Burda (hráč domácích):

"Zápas můžeme hodnotit kladně. Zejména první poločas se nám hodně povedl, 56 nastřílených bodů a vedení skoro o 30 můžeme brát jedině pozitivně. Dobře jsme si půjčovali míč, tím pádem měli jsme hodně otevřených střel, které jsme proměňovali, takže jsme měli i spoustu asistencí. Všichni jsme se dostali do hry a všichni se podíleli na skórování. Od prvního poločasu se musíme odpíchnout, jak co se týče útoku, tak obrany. Ve druhém poločase jsme trošku polevili, ale stále jsme drželi bezpečný náskok. Každá výhra se počítá. Věřím, že tahle nás nakopne a v dalších zápasech uděláme nějakou delší vítěznou sérii."