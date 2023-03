KOOPERATIVA NBL: Hráli jsme trojkovanou. Samozřejmě v originální písni od Dalibora Jandy se zpívá kličkovanou, ale pro případ basketbalového zápasu mezi domácí Ostravou a Pardubicemi bude lepší použít trojkovanou. Bohužel však píseň nelze aplikovat na hru Beksy. Repešovi svěřenci totiž proti ostravskému celku doplatili především na velkou úspěšnost trojkových hodů od domácích a zápas prohráli 92:76. Pro východočeský klub se tak jedná o čtvrtou prohru v řadě.

Pardubičtí basketbalisté nezvládli zápas s Ostravou a zapisují si tak čtvrtou prohru v řadě. | Foto: Milan Křiček

Beksa v Ostravě tahala za kratší konec a domácí si téměř celou dobu hlídali těsný náskok. Pardubice trápila především špatná koncovka, která se projevovala i na neproměněných trestných hodech. Světlou výjimkou byl ale Tomáš Vyoral ten držel naděje na těsnější odsup.

Dino Repeša využil první oddechový čas až necelé dvě minuty před koncem úvodní čtvrtiny, když jeho tým prohrával rozdílem sedmi bodů. Ostrava i tak dominovala, což potvrdila i trojka Štěpánka v samotném závěru na 23:15.

Ostrava vstoupila lépe i do druhé čtvrtiny, když šla do vedení 28:15 po trojce Majerčáka a dalším dvoubodovém hodu. Nutno říct, že domácí si trojky pořádně natrénovali, protože to byl opět tříbodový hod, který ostravští basketbalisté proměnili.

Pardubičtí se do útoku, který by končil úspěšně, dostávali sporadicky. Na 33:19 ale snižoval po invidiuálním útěku Pekárek. Ten samý hráč ukázal své kvality také o několik minut později, když sice byl faulovaný, ale i tak proměnil přesnou trojku a následně i jeden trestný hod.

Domácí si však i nadále hlídali náskok a po patnácti minutách vedli 39:25. Potvrzení vedení přišlo i následně z rukou Morgana, jenž po rychlém protiútoku vsítil v zápase již častou trojku. Alespoň malé snížení zařídil osamocený Neal, jenž si poradil před košem domácích - 42:29. To potvrdil i o několik vteřin později krásnou trojkou. Další minuty patřily spíše bodové přetahované. Konec druhé čtvrtiny ještě okořenil průchodem téměř přes půl hřiště a následným prokličkováním Morgan, jenž i úspěšně zakončil a druhých dvacet minut skončilo tedy výsledkem 54:37.

Druhá polovina začala bodovým půstem. Ten prolomil až trojkou Morgan. Na něj však vzápětí navázal taktéž tříbodovým hodem Vyoral. Pardubická radost však netrvala dlouho a opět se za tři body prosadili domácí, konkrétně Majerčák. Ostrava pomalu ale jistě kráčela k třicetibodovému náskoku. Svěřenci trenéra Repeši ale postupnými krůčky náskok snižovali a zlepšovali svoji hru, což potvrdil i výborným presingem Neal - 65:47. Na druhé straně ale byl stále Morgan, který neustále bodoval a držel náskok svého týmu. Hosté nadále dopláceli především na podkošovou hru, která jim proti Ostravě příliš nevoněla.

Ostravští si i nadále hlídali pohodlný náskok, který po třetích dvaceti minutách činnil třiadvacet bodů - 76:53.

Čtvrtá čtvrtina opět začala trojkovým představením, kdy se nejprve prosadil Burda a následoval ho i ostravský hráč. Následující minuty patřily ale spíše Pardubicím, které začaly hrát lépe než jejich soupeř. To potvrdil i výsledek čtvrté čtvrtiny, kdy Beksa vyhrála 23:16. Na konečném výsledku to ale příliš nezměnilo a svěřenci trenéra Repeši na severu Moravy prohráli 76:92.

Pardubice tak nezvládly již čtvrtý zápas v řadě ve vítězné části Kooperativa NBL.

NH Ostrava - BK KVIS Pardubice 92:76 (23:15, 31:22, 22:16, 16:23)

Body Ostrava: Morgan 19, Radukič 19, Sukhmail 17, Majerčák 16, Svoboda 6, Boharčík 4, Havlík, Tomek, Snýpl po 3 bodech, Svoboda a Šmíd po 1. Body Pardubice: Neal 18, Rikič 17, Vyoral 15, Pekárek 9, Švrdlík 7, Burda 3, Štěrba 3, Čolak 2, Novotný a Potoček 1. Trojky: 11/31 (35%):3/17 (17%). Fauly: 29 (23):23 (29).