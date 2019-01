Trusnov - Druhý díl běžeckého Iscarex poháru pokračoval v Trusnově. Nejrychlejší v kategorii mužů byl českotřebovský Lukáš Razým. Nejrychlejší ženou byla, ačkoliv startovala v kategorii ženy B, Denisa Barnetová. Druhé Janě Mannlové „nadělila“ více než jednu minutu.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Vydra

Výsledky – Muži 20 – 39 let (10 km): 1. Lukáš Razým (ISCAREX Česká Třebová) 33:00, 2. Přemysl Švarc (Nový věk TT Trusnov), 3. Jiří Čivrný (AC Semily), 4. Martin Berka (Hvězda SKP Pardubice), 5. Radek Hübl (Jiskra Ústí nad Orlicí).

Muži B 40 – 49 let: 1. Milan Holický (Pardubice) 35:28, 2. Václav Ožana (TJ Nové Město na Moravě), 3. Mojmír Svoboda (Hvězda SKP Pardubice). Muži C 50 – 59 let: Josef Siegl (AC Choceň) 35:05, 2. Luboš Filip (AC Choceň), 3. Jan Razým (ISCAREX Česká Třebová).

Muži 60 – 69 let: 1. Rudolf Ehrig (ISCAREX Česká Třebová) 43:58. Muži 70 let a starší: 1. Jaroslav Fiala (Nový Věk TT Trusnov) 49:28.



Junioři (5,7 km): 2. Petr Nechvíl (AC Choceň) 20:07. Dorostenci (3,3 km): 1. Tomáš Kubelka (Jiskra Ústí nad Orlicí) 11:51. St. žáci (2,75 km): 1. David Vondra (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 9:28. Ml. žáci (1,1 km): Matouš Adamec (AC Choceň). Žáci benjamínci: 1. Vojtěch Minář (Orel Dolní Dobrouč).



Ženy A 20 – 34 let (10 km): 1. Jana Mannlová (ISCAREX Česká Třebová) 42:05, 2. Lenka Dušková (ISCAREX Česká Třebová), 3. Jitka Hemerková (Venango Praha), 4. Petra Střihavková (AC Choceň), 5. Eva Sklenářová (Ústí nad Orlicí).

Ženy 35 – 44 let: 1. Denisa Barnetová (KUS Jablonné nad Orlicí) 40:54, 2. Jana Matyášová (Dolní Dobrouč), 3. Magdalena Sieglová (AC Choceň).

Ženy 45 a starší: 1. Eva Jirásková (ISCAREX Česká Třebová) 46:55, 2. Miloslava Keprtová, 3. Miroslava Nechvílová (AC Choceň).



Juniorky (5,7 km): 1. Adéla Stránská (ISCAREX Česká Třebová) 23:53. Dorostenky (3,3 km): 1. Valérie Smoláková (BK Vysoké Mýto) 15:39. St. žákyně (2,75): 1. Anna Civišová ( AC Choceň) 13:36. Ml. žákyně (1,1 km): 2. Veronika Hanušová (AC Choceň). Žákyně benjamínci: 2. Alexandra Smoláková (BK V. Mýto).