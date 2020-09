Slunečné počasí se rozlilo do zelené zámecké zahrady, ve které účastníci 30. ročníku populárního závodu nejprve absolvovali pětikilometrový běh po parkových cestách. Následně se vydali na dvacetikilometrovou cyklistickou část, která je v kopcích Podorlické pahorkatiny dovedla přes Letohrad do Písečné a následně zpět. Závěrečný tříkilometrový běh se znovu odehrál v zámeckém parku.

„Start byl strašně rychlý, nebo já jsem se možná trochu opozdil, ale než jsem se dostal do tempa, běžel jsem na desáté až patnácté pozici,“ líčil průběh závodu Vojtěch Bednarský. „V běhu nám ale výrazně utekl jenom Radek Hübl, kterého jsme potom dojeli na třetím kilometru cyklistiky a naše tempo nechytil. Pokračovali jsme ve čtyřech a následně ve třech.“

Bednarskému se podařilo rychlé druhé depo, ze kterého vybíhal s několikavteřinovým náskokem. Ten velmi rychle navýšil a poté už si vedení pohlídal až do cíle. „Věděl jsem, že je tady důležité napálit první okruh, aby to pro soupeře byla taková malá psychická rána,“ řekl ke své taktice Vojtěch Bednarský, závodník týmu Titan Trilife Zlín, který upřednostnil žamberský duatlon před triatlonovým pohárem v „domácím“ Zlíně. „Rozdělili jsme se, abychom mohli uspět na všech frontách. Mně navíc duatlonu jdou lépe a také to mám nedaleko z domova,“ doplnil s úsměvem.

Zdroj: Michal Včeliš

Vojtěch Bednarský zvítězil v čase 56:23 min., druhý Jan Franěk za ním zaostal o čtyřiadvacet sekund a třetí Pavel Pešek závodící v barvách SBR TRI Teamu Litomyšl v cíli ztratil osmačtyřicet vteřin.

Závod žen byl v režii Bednarského životní partnerky Pavlíny Poláčkové, která se dostala do úniku v prvním depu. „První běh byl v mém podání slabší než obvykle. Většinou tu vystartuji rychle a na nikoho nečekám, ale Anička Lužná má letos naběháno a hodně se snažila. Tak jsem myslela, že na kole pojedeme spolu, protože je velmi dobrá cyklistka. Ale když jsem jí v prvním depu odskočila, řekla jsem si, že se nemá smysl šetřit a dala jsem do cyklistiky všechno. Celou jsem ji jela sama a doufala, že to vydrží až do cíle, což se mi povedlo,“ řekla Poláčková, jež zvítězila v čase 1:03:35. Stříbro získala Anna Lužná s odstupem necelých dvou minut, bronz patří Štěpánce Bisové.

30. Žamberský duatlon – mistrovství České republiky 2020 – výsledky – absolutní pořadí muži: 1. Vojtěch Bednarský (Titan Trilife) 56:22, 2. Jan Franěk (TT Příbram) 56:47, 3. Pavel Pešek (SBR TRI Team Litomyšl) 57:10.

Absolutní pořadí ženy: 1. Pavlína Poláčková (Konrad Tools Team Brno) 1:03:35, 2. Anna Lužná (Oplt Cycling) 1:05:32, 3. Štěpánka Bisová (Tri Club Česká Lípa) 1:09:56. (mv)