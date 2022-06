Nůž na krku. To je otřepané sportovní klišé, ale pro české basketbalisty před zápasem s Bosnou platí beze zbytku. Světová kvalifikace se z jejich pohledu nevyvíjí ani zdaleka podle představ a pořád jim hrozí, že ve skupině zůstanou viset ne posledním čtvrtém místě, což by znamenalo K.O. v postupových plánech, protože do další fáze postupují tři nejlepší celky ze základní fáze.

Jiná sestava a snad jiný výsledek

Za určitých okolností mohou mít klid po pátečním duelu (výhra o více než 14 bodů a současně porážka Bulharska s jistě postupující Litvou), ale nejprve je nutno vůbec vyhrát a potom se teprve může počítat. Bosna rozhodně nebudou snadným soustem, ostatně na její palubovce v listopadu Česko padlo 90:97.

Co vzbuzuje optimismus, je skutečnost, že česká sestava vypadá úplně jinak než v reprezentačních oknech uprostřed sezony (jak je známo, tak FIBA a Euroleague Basketball se důsledně ignorují, takže hráči nastupující v nejkvalitnější soutěži Evropy za národní družstva hrát během sezony nemohou). Česko tak vyrukuje na Bosnu i v pondělí na Litvu téměř v nejkvalitnějším složení, a to včetně největší hvězdy – rozehrávače Tomáše Satoranského.

„Bereme to tak, že máme nejsilnější tým za poslední dobu, ale nerad bych na nás vytvářel extrémní tlak. Ač si uvědomujeme, co by nás to stálo, pokud by to dopadlo špatně, jdeme zápas od zápasu. Budeme se snažit podat stoprocentní výkon, abychom dosáhli na co nejlepší umístění,“ uvedl pivot Martin Kříž.

Soupeř disponuje nebezpečnými hráči

Aktuální česká bilance 1 – 3 staví reprezentanty před jednoznačný úkol. Bosnu porazit a v ideálním případě o více než čtrnáct bodů. „Bosna má velmi dobrý tým a generaci hráčů. Bude to těžký zápas,“ myslí sil trenér Ronen Ginzburg. „Je ale pravda, že i my máme kvalitní basketbalisty, kteří spolu hrají dlouho pohromadě. Toto kvalifikační okno je zrádné, neboť řadě hráčů skončila sezona před nějakým časem a nepřijeli úplně ve formě. Tyhle potíže ale mají všechny týmy,“ doplnil Ginzburg.

Česká nominace na Bosnu

Pivoti: Patrik Auda, Ondřej Balvín, Martin Kříž, Martin Peterka, Jan Zídek. Rozehrávači: Tomáš Satoranský, Ondřej Sehnal. Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, David Jelínek, Tomáš Kyzlink, Lukáš Palyza.

Balkánský celek zatím zaznamenal dvě výhry a dvě porážky. K dispozici by měl mít naturalizovaného amerického rozehrávače Johna Robertsona, nejužitečnějšího hráče posledního ročníku španělské ligy Džanana Musu i podkošovou oporu Miralema Haliloviče. Ten zatím v kvalifikaci nastřádal průměry 17,7 bodu a 5,7 doskoku na zápas. „Soupiska Bosny vypadá stejně, jako když s námi hrála v předchozím zápase,“ prohlásil reprezentační kouč.

Obezřetnost je rozhodně na místě, také hráči Bosny cítí velkou šanci bojovat o mistrovství světa a Češi dobře vědí, že velká jména sama o sobě jim potřebnou výhru nepřičarují. „Nad bodovým rozdílem nikdo z nás nepřemýšlí. Přistupujeme k tomu postupně. První na řadě je Bosna a hlavní cíl je ji porazit. Necháme se překvapit, s jakým skóre to bude, ale samozřejmě budeme chtít vyhrát co nejvíce,“ dodal Kříž.

Nejprve vítězství, až potom skóre

Češi se chystají na fyzickou hru plnou tvrdých soubojů, kterou jejich soupeři produkují. „Mohli jsme to u nich vidět i v minulém okně. Pracují hodně bez míče, snaží se zabránit, aby soupeř někomu přihrál, a budeme se muset vyvarovat zbytečných ztrát. Hlavní bude, abychom se vyrovnali s jejich fyzičnem,“ uvedl Kříž a doufá v podporu diváků. „Věřím, že příznivci v Pardubicích vytvoří stejnou atmosféru jako ti v Bosně,“ doplnil nymburský pivot.

I když Češi úkol pro páteční zápas zdárně splní, tak pro lepší vyhlídky na postup na šampionát, který budou v roce 2023 hostit Filipíny, Japonsko a Indonésie, by potřebovali uspět také v pondělí v Litvě, protože do další fáze kvalifikace se počítají všechny dosažené výsledky.

„Zatím tam nejsou úplně nejlepší vyhlídky do budoucna. Půjdeme ale postupně a máme pořád šanci. První zápas s Bosnou budeme chtít vyhrát a víme, že důležité bude i skóre. Když se nám to podaří, pojedeme do Litvy s tím, že pořád máme reálnou šanci na postup na mistrovství světa,“ řekl David Jelínek, který se v prvním zápase proti Bosně a Hercegovině blýskl jednatřiceti body.