Faktem je, že kdy jindy by to měli dokázat než tehdy, když proti nim stál soupeř bez svého absolutně stěžejního hráče a další klíčový muž byl ve zlomových fázích diskvalifikován.

To by byl ze svitavského pohledu hřích.

Zkušenosti a přece jenom větší herní jistota se za dané situace obou kádrů musely projevit.

Jinak ovšem derby pobralo pramálo krásy.

Střetly se týmy ze spodní poloviny tabulky a bylo poznat, proč se tam nacházejí.

Ano, na palubovce byla energie, bylo tam nasazení, ale současně každý viděl, jak herní projev krajských rivalů drhne.

Celkových osmatřicet ztrát, to je v průměru skoro jeden odevzdaný míč každou minutu. Tolik přihrávek vyhozených na obou stranách do autu či rukou protihráče, to byla na jedno utkání také síla.

Nebo jiná situace - dvě nevyužité šestky a stejně si útočící tým sebere odražený balon a dává „šoupák“.

Z toho všeho trenérům vstávaly vlasy hrůzou.

I ve druhém vzájemném duelu Bekse totálně odešla střelba z dálky. Stejně jako v září ve Svitavách dala jenom dvě trojky a to není číslo hodné NBL, tím spíše u týmu, který disponuje dobrými střelci. Tuři, ti zase poněkolikáté vyhořeli v bránění podkošového prostoru.

Atd., atd.

Prostě má-li tento ročník skončit úspěchem pro krajský basketbal, čeká na oba kluby kupa práce.

S tím, co teď předvedly na Dašické, se díra do světa určitě udělat nedá.