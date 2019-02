Východní Čechy, Pardubice - Také ve čtvrtém kole Kooperativa NBL basketbalisté Pardubic vyhráli a stále zůstávají v nové mistrovské sezóně bez porážky. Dnes doma přehráli soupeře z Hané, především díky střelecky úspěšným Američanům - Dwayn Benjamin dal 20 bodů, Richie Williams dokonce 25.

Pardubice - Olomoucko 82:70 (20:15, 40:29, 58:54)

Fakta - body: Williams 25, Benjamin 20, Půlpán, Švrdlík a Potoček po 8, Kohout 7, McGaughey 5, Škranc 1 - Douglas 22, Palyza 16, Močnik 12, Norwa 8, Goga 6, Dunans 4, Pelko 2. Fauly: 21:19. Trestné hody: 13/11:18/10. Trojky: 9:8. Doskoky: 44:31. Rozhodčí: Hošek, Salvetr, Zatloukal. Diváků: 817.



POZÁPASOVÉ OHLASY

Levell Sanders (trenér BK JIP Pardubice): "Zápas se mi hodnotí o 100% lépe než středeční pohárové utkání v Nizozemsku. Je fakt, že ve druhém poločase, konkrétně ve třetí čtvrtině, jsme trošku ztratili koncentraci, ale poté jsme zabojovali a dostali utkání znovu pod kontrolu. Před utkáním jsme se zaměřovali hlavně na obranu a s touto částí hry jsem spokojený. Ano, měli jsme v defenzivě i horší pasáže, ale celkově převažuje pozitivní hodnocení. Olomoucko je dobrý tým, takže si tohoto vítězství vážíme."

Richard Williams (hráč BK JIP Pardubice): "Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon. Po většinu zápasu se nám dařilo v obranné fázi, což bylo důležité pro naše vítězství. Největší rozdíl mezi prvním a druhým poločasem byl v tom, že jsme měli více ztrát míče, tím pádem mělo Olomoucko více příležitostí dávat body, čímž zdramatizovalo utkání."

Predrag Benáček (trenér BK Olomoucko): "Myslím si, že to bylo dobré utkání pro diváky. I přesto, že jsme prohrávali o 15 bodů v poločase a nakonec prohráli o 12, bylo to vyrovnané. Kluci zabojovali, trochu jsme do druhé půle změnili naši hru. Diváci mohou být spokojeni, Pardubice také, my samozřejmě nejsme spokojeni s porážkou, viděl jsem spoustu věcí, které musíme do dalších zápasů změnit. Rozhodlo to, že jsme v prvním poločase nechali Pardubice doskočit pod naším košem 12 míčů, a celkově 17, a také jsme se v průběhu celého zápasu trápili z čáry trestného hodu. Kdybychom tyto dvě věci měli lepší, věřím, že by zápas byl ještě vyrovnanější, případně jsme mohli vyhrát. Koncovku bral na sebe Williams, my jsme neměli šanci ho bránit, on sám rozhodl."

Michal Norwa (hráč BK Olomoucko): "Do zápasu jsme vstoupili hodně namotivovaně, ale byli jsme nervozní. Prohráli jsme tím, že jsme špatně odstavovali hráče, domácí měli hodně útočných doskoků. Ve druhém poločase jsme zlepšili obranu, i odstavování, měli jsme tah na bránu, ale ke konci to Pardubice zvrátily ve svůj prospěch a vyhrály. Jestli si z toho můžeme vzít něco pozitivního, je to, že jsme v Pardubicích dostali pouze 82 bodů, což je poměrně nízké číslo a je to do budoucna pozitivní příslib."



Další ligové výsledky:

Opava - Svitavy 88:73, Kolín - Hradec Králové 104:78, Nymburk - Ústí nad Labem 92:81, USK Praha - Brno 77:76, Děčín - Ostrava 106:78.



Aktuální tabulka (s procenty):

1. Nymburk 5 0 494:404 100 2. Pardubice 4 0 385:327 100 3. Opava 4 1 442:421 80 4. Brno 3 2 387:372 60 5. Děčín 3 2 442:402 60 6. Svitavy 3 3 474:482 50 7. Kolín 2 3 437:443 40 8. Olomouc. 2 3 414:419 40 9. USK Praha 2 3 394:405 40 10. Ostrava 1 4 372:452 20 11. Ústí n. L. 1 4 406:439 20 12. Hradec Kr. 0 5 428:509 0

Příště (v sobotu 27. října) se hraje:

Brno - Pardubice, Svitavy - Kolín, Hradec Králové - Nymburk, Ostrava - Ústí, Olomoucko - Opava, Děčín - USK.