Důležitější role. Odchovanec pardubického basketbalu, který si už v mladém věku vysnil angažmá v nejlepším českém klubu si jde postupnými krůčky za svým. Někdy jako beran i když je narozen ve znamení Blíženců. V polovině května loňského roku si přetrhl achillovku. A za tři měsíce už byl v přípravě na mistrovství světa, kam také odcestoval. Blázen, řekl by si jeden. Ne, to je MARTIN KŘÍŽ.

Udělal dobře, protože chybět při největším úspěchu českého basketbalu by ho mohlo do smrti mrzet. Není divu, že byl povolán i pro novou kvalifikaci, tentokrát na Eurobasketbal 2021. jeho část bude pořádat i Česká republika, takže postup už mají Lvi v kapse. To ale nemění nic na tom, že by měli rozdávat. V prvním utkání zdolali v pardubické enteria areně Dánsko 75:71. „Krojc“ strávil na palubovce přes jednatřicet minut a zaznamenal čtrnáct bodů.

Jaké je vaše hodnocení prvního zápasu v nové kvalifikaci?

Neměli jsme k dispozici žádného klasického pivota. Do toho se zranil v přípravě Patrik Auda, takže jsme víceméně hráli v malé sestavě. To nás na začátku trochu omezovalo. Nicméně v průběhu zápasu jsme s tím nějak poradili a dovedli utkání do vítězného konce.

Ano, ale dvě minuty před koncem jste vedli o osm bodů, aby dvacet vteřin před klaksonem na vás Dáni ztráceli jen dva. Co se přihodilo?

Mohlo to být tím, že jsme hráli v poměrně úzké rotaci a už se přihlásila i únava. Udělali jsme několik zbytečných chyb. Já jsem také fauloval, kdy jsem neměl. Zaplať pánbůh, že jsme z toho neudělali ještě větší drama.

Od mistrovství světa uběhl téměř půlrok, navíc národní tým se obměnil. Mohla kvůli tomu váznout hra vašeho týmu?

Vzhledem k tomu, jak jsme měli málo času v přípravě, tak bych neřekl, že hra vázla. Máme v týmu nové tváře, které musíme zapracovat za chodu. Myslím si, že se to daří.

V Nymburce nedostáváte tolik šancí, proti Dánsku jste odehrál nejvíce z českých reprezentantů, přes jednatřicet minut. Měl jste vyšší motivaci?

Ke každému zápasu přistupuji stejně. Snažím se podat vždy nejlepší výkon, ať hraji pět nebo čtyřicet minut.

Zaznamenal jste, na vás nezvyklých, čtrnáct bodů. Zdá se, že vám zápas sedl?

Byl to určitě jeden z mých lepších zápasů v reprezentaci. Jsem rád, že se tak stalo v Pardubicích, kde jsem s velkým basketbalem začínal.

Na to, že jste byl vždy pes obranář je pozice druhého nejlepšího střelce českého týmu hodně dobrá vizitka, souhlasíte?

Opakuji, neměli jsme žádného klasického pivota a utkání jsme pod košem odehráli ve třech lidech. Měl jsem dost prostoru a seděl mi i soupeř. Mám ale takovou zásadu, když se mi útočně povede zápas, nechci to přeceňovat.

V Nymburce jste zařadili do tréninku také volejbalové prvky?

Zřejmě narážíte na ty dopichované koše. To je přesně, čím se chci prezentovat. Ve výskoku je moje síla. Je pravda, že se mi v utkání povedlo několikrát skórovat rovnou ve výskoku. Speciálně to netrénujeme, ale je to hra, kterou bych chtěl dál předvádět.

Porazili jste soupeře, který je o čtyřicet míst ve světovém žebříčku za vámi. Nicméně z jistého hlediska to je cenná výhra. Kam ji řadíte?

Každé vítězství v národním týmu je cenné. A je jedno jestli to jsou Dánové nebo Turci. Pro nás je důležité hodně, i když už máme postup na Evropu jistý. Nemáme jediný důvod něco vypouštět. Hráli jsme doma, před fanoušky, kteří nám přišli poděkovat za mistrovství světa. Máme v týmu spoustu nováčků, nebo méně zkušených kluků. A byl to první zápas v roli kapitána pro Vojtu Hrubana.

Stejně jako pro Vojtěcha Hrubana se i ve vašem případě jednalo o novou roli. Patřil jste k těm, kteří mají Lvi táhnout. Jak jste se v ní cítil?

Je pravda, že jsem v týmu šestý nejstarší. To se mi v minulosti moc nestávalo. Čas letí a člověk s tím nic nenadělá. Musím se s tím sžít a splácet trenérovi důvěru, kterou mi dává.

Co jste říkal návštěvě téměř čtyř tisícovek diváků?

Aniž bych chtěl soupeře nějak urazit, ale na to že jsme hráli s Dánskem, dorazilo hodně diváků. Chtěli bychom jim poděkovat za podporu a doufám, že takovém počtu přijdou i na další kvalifikační okno.

Mezi první a druhou čtvrtinou vašemu týmu houfně poděkovali. Vytáhli zlaté a červené propriety a spustili bouřlivý potlesk. Vnímal jste to v tu chvíli?

Ráno na tréninku jsme viděli, jak je to v hale připravené a tipovali jsme, co to znamená. V zápase jsem ale nebyl schopný reagovat, co de dělo v hledišti.

Ještě k vašemu novému kapitánovi. Nebyl na lavičce rozhozený z toho, že s mu střelecky vůbec nedaří?

Stejně jako diváky jsem v průběhu utkání ani nevnímal lavičku. Byl jsem trochu více zahlcen. Asi hůře unášel tlak na svojí osobu, jakožto první utkání v roli kapitána. Na konci ale proměnil důležité šestky a projevil se jako správný lídr.

Proti Dánsku jste naplnili papírové předpoklady. Teď vás čeká Litva v cizím prostředí. Role favorita se přesune. Můžete jenom překvapit?

Chceme vyhrát každý zápas. Pokusíme Litvu zaskočit. Uvidíme, jak na tom bude Patrik, abychom získali na výšce i síle pod košem. Pokud se nedá dohromady, tak budeme bojovat ve stejném složení jako proti Dánsku.