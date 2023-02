„Byl to specifický zápas, mnoho přerušení, ani jeden tým se nedokázal dostat do rytmu. Mrzí mě, že jsme neuměli vhodně zareagovat a udržet trend z první půle. Srazila nás i střelecká nemohoucnost, což potvrzuje 14 neproměněných trestných hodů,“ uvedl Richard Kucsa, kouč Královských sokolů.

Nový kouč a premiéra? Na výhru to sice nedalo, ale vidět bylo markantní zlepšení

„Za porážkou stojí to, že jsme dali jen 61 bodů, což je na domácí duel strašně málo. Měli jsme spoustu nedorozumění a hloupých ztrát. Myslím si, že v prvním poločase jsme byli lepší, měli jsme jít do alespoň desetibodového vedení a pak by vstup do toho druhého byl jistě lepší,“ hledal příčiny neúspěchu hradecký pivot Ondřej Peterka.

Z poháru jsou venku, v Kooperativa NBL na úplném dně tabulky. Východočeši mají stále na čem pracovat, k čemuž teď jistojistě využijí téměř dvoutýdenní reprezentační přestávku. „Musíme se dát do kupy a konec sezony urvat tak, ať nejsme poslední,“ přeje si kapitán týmu Peterka.

Český pohár mužů – čtvrtfinále

Královští sokoli Hradec Králové - BK Armex Děčín 61:75 (18:19, 32:35, 44:61). Body: Solević 14, Cavallero 13, O. Peterka 11, Šturanović 9, Škranc 6, Prskalo 3, Vlček 3, Dvořák 1, Goga 1 – Walton jr. 19 (10 doskoků), Kroutil 12, Josipović 11, Svoboda 10, Nichols 9, Bruner 6, Mach 3, Žikla 3, Bobek 2. Rozhodčí: Blahout, Kec, Jeřáb. Trojky: 4:7. Trestné hody: 39/25 – 27/14. Doskoky: 44:40. Fauly: 26:30. Pět osobních chyb: 2:1 (37. Cavallero, 37. Solević – 40. Josipović). Diváci: 177.

Vedle Děčína si na finálovém turnaji Českého poháru zahrají ještě Brno, Kolín a Ústí nad Labem.