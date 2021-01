Asociace ligových klubů rozhodla, že pro blížící se nadstavbovou část ligy basketbalistů budou obě skupiny čítat šest týmů a nikoli osm v horním oddělení a čtyři ve spodním, jak stanovil původní rozpis. Ušetří se tak čtyři hrací termíny.

Nadstavba bude zahájena po únorovém reprezentačním bloku, přičemž kluby bez reprezentantů by si některé zápasy mohly předehrát už během okna evropské kvalifikace.

„K rozhodnutí o snížení počtu zápasů došlo i proto, že už v prosinci Výbor České basketbalové federace rozhodl, že se nebude hrát baráž o nejvyšší soutěž a z NBL se nebude sestupovat. Věříme také, že v tomto upraveném formátu už bychom měli být schopní ligu dokončit,“ Tomáš Kotrč, uvedl předseda ALK NBL.

Po nadstavbě bude následovat předkolo play off pro týmy mezi sedmým a desátým místem. Oproti původnímu rozpisu (série na dvě vítězná utkání) se bude hrát jen na dva zápasy, a rozhodovat tak bude celkové skóre. I touto redukcí se získá další termín zejména pro play off.

„Nechceme především přicházet o zápasy v hlavním play off a chtěli jsme ponechat série v původním formátu. Jsou to ty nejkvalitnější zápasy a my doufáme, že v dubnu už třeba budou moct diváci aspoň v nějakém počtu do hledišť,“ říká Kotrč.

Série ve vyřazovacích bojích už zůstávají v původním znění. Ve čtvrtfinále a semifinále se tak bude hrát na čtyři výhry, finále na tři a série o bronz bude na dvě vítězství. Liga by měla skončit nejpozději v posledním květnovém týdnu.

Pro upřesnění: Kooperativa NBL byla v této sezoně na podzim na více než měsíc přerušena. Její opětovné rozjetí bylo od poloviny listopadu možné jen bez přítomnosti diváků a za předzápasového testování týmů prostřednictvím PCR testů. Ty po několika týdnech nahradily výrazně levnější testy antigenními, což jako podmínka trvá dosud.