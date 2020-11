V basketbalovém království Slezska tahali pardubičtí basketbalisté celý zápas za kratší konec provazu. Vedli pouze jednou (4:2). Prohrávali zejména proto, že nedokázali eliminovat největší zbraň domácích. Již v první čtvrtině jim opavští ostrostřelci nasázeli šest trojek. Výrazným limitem ve hře Beksy byly míčové ztráty. Jejich zaokrouhlili na plných dvacet, oproti sedmi.

„Opava předvedla dobrý výkon, naproti tomu my jsme nehráli dost dobře. Hráli jsme moc s míčem, ne tak týmově. Bojovali jsme, ale domácí byli lepší a vyhráli zaslouženě,“ podotkl trenér Kenneth Scalabroni.

Jak se říká, je lépe že zápasy následují v rychlém sledu po sobě. Horší výkon z Opavy mohou pardubičtí čahouni napravit již v pondělí.

„Jenže paradoxně to je zase na delší dobu naše poslední utkání, protože bude reprezentační pauza. O to víc budeme chtít vyhrát. Hradec Králové je hodně útočně laděný tým, takže klíčovým faktorem bude naše obrana. Pokud si z opavského utkání máme něco přenést, tak by to mohla být práce v obraně. A rozhodně musíme zlepšit celkový projev. Až moc okatě se opíráme o Vyorala se Švrdlíkem. Potřebujeme pomoc dalších hráčů z lavičky,“ má jasno asistent trenéra Adama Konvalinky.

Slezský zpravodaj - 9. kolo základní části Kooperativa NBL:

BK Opava – BK JIP Pardubice 85:69 (25:19, 49:39, 71:59).

Body: Švandrlík 19, Šiřina 18, Gniadek 13, Kvapil 12, Zbránek a Jurečka po 7, Bukovjan 6, Slavík 3 – Slanina 17, Švrdlík a Vyoral po 16, Dunans 8, Potoček a Škranc po 5, Heřman 2. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Jedlička. Fauly: 19:18. Pět osobních chyb: Zbranek (Opava). Trestné hody: 14/13 – 26/21. Trojky: 38 pokusů/12 úspěšných:16/4. Doskoky: 32:39. Hráno bez diváků.