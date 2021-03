Nechybělo mnoho. Pardubičtí basketbalisté téměř po celé utkání byli ve skóre nad domácím Kolínem. Na palubovce třetího celku horní nadstavbové skupiny Kooperativa NBL podali heroický výkon. Bojovali totiž za zraněného Tomáše Vyorala. Nakonec favorizovanému týmu podlehli o šest bodů (89:95). A právě bodový průměr jejich nejlepšího střelce chyběl k překvapivé výhře. Chvílemi bezradný Kolín sáhl ve druhém poločase k zónové obraně a hostům tím navrtal útočné systémy. Aby toho nebylo málo, domácím se v poslední čtvrtině rozstřílel povadlý Adam Číž.

Liga mužů – skupina A1, 3. kolo: Kolín – Pardubice 95:89, Opava – Nymburk 74:99, Brno – USK Praha 68:70.

Tabulka:

1. Nymburk 25 24 1 2491:1923 96,0

2. Opava 25 18 7 2198:2011 72,0

3. Kolín 25 17 8 2217:2073 68,0

4. Brno 25 14 11 2063:1997 56,0

5. USK Praha 25 14 11 1997:2009 56,0

6. Pardubice 25 11 14 2024:2096 44,0

Probuzení Turů se znovu nekonalo

Basketbalisté Svitav prožívají krušné časy. Ono to tedy platí až na pár výjimek po celou sezonu, ale vstup do nadstavbových bojů nestojí v jejich podání vůbec za nic. Po průšvihu s Olomouckem se ani na severu Čech neprezentovali výkonem, jaký by se jejich fanouškům mohl líbit. Tuři zůstali na děčínské palubovce pozadu za soupeřem ve většině statistik a jejich nepovedený den korunovala prohra v poměru 82:93.

Skupina A2, 3. kolo: Děčín – Svitavy 93:82, Olomoucko – Ostrava 88:79.

Tabulka:

1. Ústí nad Labem 24 10 14 2003:2024 41,7

2. Svitavy 25 10 15 2039:2111 40,0

3. Děčín 24 9 15 1931:2101 37,5

4. Hradec Králové 22 8 14 1814:1941 36,4

5. Olomoucko 24 6 18 1967:2138 25,0

6. Ostrava 25 6 19 1905:2225 24,0