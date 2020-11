Pondělí, 18.00: BK Opava (5 výher/1 prohra) – BK JIP Pardubice (4/4).

Favoritem jsou domácí, nicméně jejich mírným handicapem by mohl být fakt, že dlouho nehráli.

„Každý říká, že velkou předností Opavy je skutečnost, že tým je spolu dlouho. Ano, je tomu tak, ale já vidím velký plus domácích v tom, že hrají strašně jednoduše. Mají tah na bránu a nebojí se. Velké nebezpečí hrozí od opavských střelců z dálky a samozřejmě od Jakuba Šiřiny: když se rozběhne, těžko se zastavuje. Z klíčových hráčů bych zmínil ještě Martina Gniadka a Luďka Jurečku. Speciálním bodem, který bude důležitý pro vývoj a výsledek zápasu, bude doskok. Soupeř dlouho nehrál, nemuselo by mu to padat, a tak to, kdo získá neutrální balony, může rozhodnout,“ míní pardubický asistent Adam Konvalinka.

Jeho slova doplňuje kapitán Kamil Švrdlík.

„Bude to jiný zápas, než jsme hráli v pátek proti Děčínu. Co nám ale musí určitě vydržet i nadále, to je nadšení. Dlouho jsme jenom běhali a teď konečně můžeme hrát basket. Co se týče soupeře, Opavu známe, víme, že budou hodně spoléhat na trojky. Před pauzou byli v laufu, ale je strašně těžké odhadnout, jak to bude vypadat, jestli si to zachovají. Musíme se koncentrovat hlavně sami na sebe a mít takový elán, s jakým jsme odehráli druhý poločas s Děčínem.“ (zz)