12. kolo základní části Kooperativa NBL: BK JIP Pardubice (5/6) vs. USK Praha (6/4)

(sobota 5. 12. v 18.40 hod., SH Dašická, vysílá ČT sport)

Pardubičtí obři musí zmobilizovat síly, protože dnes je čeká o několik levelů těžší soupeř. USK lze přiřknout nálepku černý kůň soutěže. A nejenom proto, že ukončil předlouhou výherní sérii Nymburku. V letošní sezoně se oba celky už střetly. Vstupní utkání na Folimance zcela ovládly Pardubice.

„Jenže od té doby uteklo hodně vody. Síla USK je úplně na jiné úrovni. Přestože teď zapsali dvě prohry v řadě. Přišel nový pivot Rikič, který spolu se Sehnalem tvoří skvělou dvojici,“ tvrdí asistent Adam Konvalinka.

„Věřím, že na USK vlítneme stejně, jako jsme šli do druhé půle s Ostravou: agresivně, s velkou energií. Potřebujeme hrát s míčem, diktovat tempo, to by mělo na soupeře platit. Také musíme zlepšit doskok, protože Ostravě jsme dovolili spoustu jednoduchých zakončení,“ podotýká Konvalinka.

“Do zápasu s USK Praha bychom si měli přenést naši obranu a doskok z druhé části čtvrtečního utkání s Ostravou, abychom soupeře nenechali skórovat z druhých nebo třetích šancí. Také bude důležité, abychom v útoku dobře sdíleli míč, což se nám naposledy většinu času dařilo. Fakt, že je USK v tabulce nahoře, je jedna věc, ale já si myslím, že my se musíme zajímat jen o naši hru, o naši obranu, o náš doskok. Když se na to budeme soustředit a budeme hrát tak, jak chceme, věřím, že toto utkání zvládneme,” říká pardubický univerzál T. J. Dunans.