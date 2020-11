Stát dal profesionálním sportovcům zelenou. Klade si ale tvrdé podmínky.

Jako malí kluci... S obrovskou radostí přivítali rozhodnutí o možnosti znovu zahájit profesionální soutěže v basketbale generální manažer Martin Marek (vlevo) a sportovní ředitel Radek Nečas. | Foto: archiv oddílu

Jak málo stačí k dětské radosti. Ačkoliv to vyzní jako rouhání, a ti co nákazu prodělali, si teď klepou na čelo, tak koronavirová pauza může být prospěšná. Minimálně v tom, že si lidé uvědomí jednu věc. Nic totiž není samozřejmé! To si na vlastní kůži prožili i pardubičtí basketbalisté. Dříve do haly chodili automaticky, nyní měli třítýdenní zákaz.